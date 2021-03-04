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futebol

Erik prepara retorno aos gramados e espera ajudar o CRB em 2021

Atacante era titular na equipe alagoana até se lesionar no joelho direito; agora terá que recuperar o seu espaço e busca uma grande temporada com o clube...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 15:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 15:26
Crédito: Divulgação / CRB
Em recuperação após operar o joelho direito em 2020, o atacante do CRB, Erik só retornará aos gramados em maio e destacou o ótimo trabalho que tem feito nos últimos meses. Segundo ele, a meta é voltar 100% e ajudar a equipe dentro de campo o mais rápido possível.- Tenho feito um trabalho intenso nos últimos meses e isso é muito importante. Estou me recuperando bem. Agora é manter essa intensidade para retornar no prazo previsto e bem fisicamente - comentou o atacante.
Segundo o atleta, seu desejo é fazer uma grande temporada no clube alagoano e que possa voltar na melhor forma para que tenha um bom desempenho nas partidas e consiga atingir os objetivos com os seus companheiros.- Vou trabalhar muito para que em meu retorno eu possa estar em um nível alto novamente para ajudar o CRB. Quero fazer um grande ano no clube - completou Erik.

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