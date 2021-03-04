Erik prepara retorno aos gramados e espera ajudar o CRB em 2021

Em recuperação após operar o joelho direito em 2020, o atacante do CRB, Erik só retornará aos gramados em maio e destacou o ótimo trabalho que tem feito nos últimos meses. Segundo ele, a meta é voltar 100% e ajudar a equipe dentro de campo o mais rápido possível.- Tenho feito um trabalho intenso nos últimos meses e isso é muito importante. Estou me recuperando bem. Agora é manter essa intensidade para retornar no prazo previsto e bem fisicamente - comentou o atacante.