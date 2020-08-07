Erik comemora um ano pelo Yokohama Marinos

Crédito: Divulgação/Yokohama Marinos

Há exato um ano, Erik era apresentado a sua nova casa no Japão: o Yokohama Marinos. Chegou ao país com status de craque, muito festejado pela torcida e logo faria jus aos festejos. Em seu segundo jogo, marcou um gol de bicicleta e deu uma assistência na vitória por 5 a 1 contra o Nagoya Grampus, pelo campeonato nacional.

Pelo Yokohama Marinos, o atacante tem 19 jogos, a grande maioria deles como titular, e dez gols marcados. Em 2019, Erik foi participante ativo na conquista da J League, levantando seu primeiro troféu em solo japonês. Na atual temporada, devido à pandemia e a paralisação do futebol mundial, Erik tem seis partidas um gol pelo clube.

Com carinho, o atacante relembra o desafio de jogar no outro lado do mundo e comemora o aniversário de sua apresentação.