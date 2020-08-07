Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Erik comemora um ano pelo Yokohama Marinos

Atacante chegou muito festejado ao Japão e retribuiu as expectativas da torcida e do clube
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2020 às 15:31

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 15:31

Crédito: Divulgação/Yokohama Marinos
Há exato um ano, Erik era apresentado a sua nova casa no Japão: o Yokohama Marinos. Chegou ao país com status de craque, muito festejado pela torcida e logo faria jus aos festejos. Em seu segundo jogo, marcou um gol de bicicleta e deu uma assistência na vitória por 5 a 1 contra o Nagoya Grampus, pelo campeonato nacional.
Pelo Yokohama Marinos, o atacante tem 19 jogos, a grande maioria deles como titular, e dez gols marcados. Em 2019, Erik foi participante ativo na conquista da J League, levantando seu primeiro troféu em solo japonês. Na atual temporada, devido à pandemia e a paralisação do futebol mundial, Erik tem seis partidas um gol pelo clube.
Com carinho, o atacante relembra o desafio de jogar no outro lado do mundo e comemora o aniversário de sua apresentação.
- Quando resolvi vir para o Japão, sabia que seria algo diferente de tudo o que havia vivido até então, mas me desafiei e confiei nos planos de Deus pra mim. Abracei o projeto do Yokohama Marinos e sempre me dediquei ao máximo para retribuir toda a confiança que depositaram em mim. É uma honra comemorar essa data vestindo a camisa do Marinos, onde fui muito bem recebido pelo grupo, e o carinho da torcida sempre foi sensacional. Espero que seja apenas o início de uma caminhada linda que estamos construindo juntos - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados