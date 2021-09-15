Endrick decide e Palmeiras busca empate contra Grêmio no Brasileiro Sub-20

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras empatou Grêmio por 3 a 3 na última terça-feira (14) no Allianz Parque, pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Esta é a oitava partida invicta da equipe em casa pelo certame nacional e os primeiros pontos perdidos no Allianz Parque. Os gols do empate foram marcados por Kevin, Gabriel Silva e Endrick.

A igualdade deixa o Verdão com 28 pontos, ocupando a terceira colocação do certame nacional, atrás apenas de Atlético Mineiro e São Paulo, ambos com 30 pontos ganhos. Os mineiros são os líderes pelos critérios de desempate.O JOGO:

Ainda com o interino Gilmey Aymbere no banco de reservas, o Palmeiras iniciou a partida com o que tinha de melhor disponível. No ataque, Giovani, Kevin e a volta de Gabriel Silva, titular no campeonato nacional após lesão. Sem Garcia e Lucas Sena, lesionados, Thiago ganhou sequência na lateral-direita.

Em 25 minutos avassaladores, o Palmeiras abriu o placar com Kevin e ampliou com Gabriel Silva, que chegou aos 19 gols na temporada Sub-20, ampliando sua artilharia no Verdão. O camisa 9 já tinha balançado as redes quando a peleja estava empatada em 0 a 0, mas o tento foi anulado.Desligado, o Maior Campeão Nacional baixou as linhas e viu o Grêmio descontar ainda na primeira etapa. 2 a 1 o placar no intervalo.

No segundo tempo, novamente o Grêmio partiu para cima e virou o jogo. Com gols Kevin e Cuiabano, em duas falhas grotescas da defesa palestrina, os gaúchos passaram à frente no placar.

Precisando atacar, Gilmey colocou Endrick, de apenas 15 anos na partida. Com um a mais desde os 35 minutos e sempre com muito perigo, o camisa 18 quase fez olímpico, mas, minutos depois, aos 39 da segunda etapa, acertou forte cabeçada e empatou o prélio. Em seu terceiro jogo na categoria Sub-20, esse foi o segundo tento do jovem nascido em 2006, o primeiro dele no Campeonato Brasileiro.

Ocupando a zona ofensiva, o Verdão quase retomou a vantagem com chances claras de Endrick e Kevin, mas não conseguiu furar mais uma vez o ferrolho gremista. No último lance, a bola chegou perto de Endrick, que não conseguiu arrentar. Placar final: 3 a 3.