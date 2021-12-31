Empresário de Cristiano Ronaldo fala sobre possível insatisfação do atleta no Manchester United

Nas últimas semanas, surgiram rumores na Europa sobre um possível descontentamento de Cristiano Ronaldo com a fase do Manchester United. Chegou a ser levantada, inclusive, uma possível saída do português, o que foi rechaçado pelo empresário do atacante, Jorge Mendes.
De acordo com o agente, Cristiano Ronaldo está 'muito feliz no Manchester' e que não existe qualquer possibilidade do jogador sair do clube. Sexto colocado na Premier League, o Manchester United trocou de técnico recentemente e venceu a última partida, contra o Burnley, por 3 a 1.
- Ele vai continuar a mostrar grandes e sólidas exibições, como sempre na sua carreira. Tenho a certeza de que vai ser uma grande época para ele - comentou Jorge Mendes à 'Sky Sports'. Na atual temporada, Cristiano Ronaldo já soma 20 partidas e 14 gols marcados.