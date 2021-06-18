Empresário confirma sondagens de grandes clubes por Jorginho

Crédito: Jorginho chamou a atenção de grandes clubes do Velho Continente (Divulgação Chelsea

O empresário de Jorginho, meio-campista do Chelsea, confirmou que o atleta recebeu diversas sondagens de grandes clubes da Europa. Em entrevista à "Radio Marte", João Santos acredita que o brasileiro naturalizado italiano deve permanecer nos Blues.- Jorginho venceu a Europa League, a Champions League e a Eurocopa é o próximo objetivo. Ele está focado e quer jogar as sete partidas restantes. Após a conquista da Champions League, houve consultas dos principais clubes da Europa. Na minha opinião, ele segue no Chelsea no próximo ano.

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O camisa cinco tem contrato com a equipe de Londres até 2023 e o técnico Thomas Tuchel não tem intenções em liberar o volante. O atleta foi o artilheiro dos Blues na última campanha da Premier League com sete gols anotados na temporada.