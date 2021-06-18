Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empresário confirma sondagens de grandes clubes por Jorginho

Meio-campista foi o artilheiro do Chelsea na última Premier League, um dos principais nomes da equipe na conquista da Champions League e se destaca com a Itália...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jun 2021 às 12:48

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 12:48

Crédito: Jorginho chamou a atenção de grandes clubes do Velho Continente (Divulgação Chelsea
O empresário de Jorginho, meio-campista do Chelsea, confirmou que o atleta recebeu diversas sondagens de grandes clubes da Europa. Em entrevista à "Radio Marte", João Santos acredita que o brasileiro naturalizado italiano deve permanecer nos Blues.- Jorginho venceu a Europa League, a Champions League e a Eurocopa é o próximo objetivo. Ele está focado e quer jogar as sete partidas restantes. Após a conquista da Champions League, houve consultas dos principais clubes da Europa. Na minha opinião, ele segue no Chelsea no próximo ano.
> Veja a tabela da Eurocopa
O camisa cinco tem contrato com a equipe de Londres até 2023 e o técnico Thomas Tuchel não tem intenções em liberar o volante. O atleta foi o artilheiro dos Blues na última campanha da Premier League com sete gols anotados na temporada.
Jorginho também é um dos principais pilares da seleção italiana de Roberto Mancini e foi titular nos dois primeiros confrontos da atual edição da Eurocopa. O brasileiro naturalizado italiano também tem o sonho de atuar na Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados