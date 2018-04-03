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Taça importante

Emoção e título da GO Cup: clube capixaba conquista mundial sub-12

Grêmio CT Factory, com sede em Vitória, passou por Toluca, do México, Barcelona-RJ e Sac Ingleses para erguer a taça da competição que aconteceu em Goiás

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 15:12
Vivendo um bom momento nas categorias de base, o Espírito Santo adicionou mais um troféu importante à sua galeria. Campeão mundial sub-12 no ano passado, quando a escolinha Ronaldo Academy, de Vitória, ergueu a taça pela primeira vez na história do esporte capixaba, nesta temporada foi a vez do Grêmio CT Factory, escolinha também da capital do Estado, fazer bonito. O time tricolor levou um susto no jogo, se recuperou e conquistou o torneio com uma vitória nos pênaltis sobre o Sac, da Inglaterra, após empatar por 2 a 2 no tempo normal, no último sábado (31), em Aparecida de Goiânia, Goiás. Destaques durante todo o evento, Kaio Carvalho e Icaro Costa marcaram os gols da vitória.
Grêmio CT Factory conquista o título da Go Cup, em Goiás Crédito: Grêmio CT Factory/Divulgação
A conquista vem recheada de glória. Entretanto, o título é apenas mais um destaque da equipe capixaba fora dos profissionais. Recentemente o clube também conquistou o Estadual de Fut7 nas categorias sub-9, sub-11 e sub-13, além de chegar à final com o sub-15. Em dezembro do ano passado, de quebra, a escolinha ergueu a taça da Prime Cup ao derrota o Vasco no sub-11.
Atletas capixabas brilham em torneio mundial e trazem título para o Espírito Santo Crédito: Grêmio CT Factory/Divulgação
Colhendo bons frutos desde quando foi criada, em agosto de 2017, a escolinha encerrou o sonho com a melhor campanha do ES em torneios internacionais. Com 100% de aproveitamento em uma das competições mais importantes do mundo quando o assunto é categoria de base, o clube superou o Toluca, do México, Barcelona-RJ e os ingleses do Sac.
"O trabalho que desenvolvemos no Grêmio CT Factory, que é filiada do Grêmio de Porto Alegre no Espírito Santo, é feito com atletas do mais alto nível. Só temos a agradecer as pessoas que, de alguma forma, contribuíram com o crescimento do projeto. Hoje podemos dizer que estamos entre os melhores trabalhos do país quando o assunto é futebol de base. Dos meninos inscritos no campeonato, 11 já estão sendo encaminhados para grandes clubes do Brasil", comentou Kayo Moreno, executivo de futebol do clube.
Além do time capixaba, a quinta edição do Go Cup contou com outras 265 equipes e quase quatro mil crianças na disputa. Milhares de pessoas passaram pelo Complexo Fut Art, em Aparecida de Goiânia, ou pelo Estádio Olímpico, sediado na mesma cidade, que recebeu as finais de cada categoria.
Pequeno craque
Pedro Marba, de 11 anos, é um dos destaques do Grêmio Crédito: Acervo Pessoal
Uma das promessas mais cobiçadas ao longo da GO Cup veste exatamente a camisa do Grêmio CT Factory e responde pelo nome de Pedro Marba. O volante, de apenas 11 anos, despertou o interesse de Cruzeiro, Flamengo e Fluminense pela ótima qualidade técnica e por ter feito três gols na competição internacional.
"Sou um volante mais moderno, que pensa o jogo e que não entra em correria. Gosto de organizar minha defesa, passar segurança para meus colegas de time e também gosto de marcar bastante. Além disso, minhas maiores qualidades em campo é fazer lançamentos longos e chutar forte", afirmou Pedro Marba.
O menino, que mora com a família em Vitória, antes de vestir a camisa do Tricolor, passou pelas escolinhas Ronaldo Academy e Caxias. E a técnica apurada também se dá por uma razão: atuou no futsal do Álvares Cabral durante alguns anos, o que explica sua facilidade em conduzir a bola em jogadas de velocidade.

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