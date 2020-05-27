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Em vídeo, Felipe Melo diz à torcida: 'Futebol vai voltar, mas sem pressão'

Capitão do Palmeiras é uma das vozes de publicação na TV Palmeiras relatando o respeito do clube a torcedor em momento de alto número de mortes na pandemia do coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 22:53

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 22:53

Crédito: Capitão do Palmeiras, Felipe Melo mandou recado à torcida reforçando respeito do clube à saúde (Agência Palmeiras
Na semana em que chama atenção o posicionamento do Flamengo para voltar a treinar e se abre a possibilidade de retomada do Campeonato Carioca em meio ao alto número de mortes por coronavírus no Brasil, o Palmeiras divulgou em seu canal oficial no YouTube um vídeo intitulado "O que mais importa pra gente é você". O material contém imagens de torcedores, com falas do técnico Vanderlei Luxemburgo e também de Felipe Melo, zagueiro e capitão.
- São vocês que nos fazem existir, que nos fazem ser fortes, que nos fazem pensar em cada um que faz parte disso. Estamos ansiosos para revivermos momentos juntos, cantando, empurrando e torcendo. O futebol vai voltar, mas no momento certo, sem pressão. Afinal de contas, o que mais importa para a gente, são vocês. Vai passar - afirmou Felipe Melo.E MAIS:Rony fala em volta de treinos na 2ª, mas Palmeiras descartaAtacante Wesley explica o treinamento online do PalmeirasApós 21 anos, Alex lembra ao L! 'noite perfeita' contra RiverLuiz Adriano elogia clube por treinos online 'fundamentais'- Vocês sempre estiveram aqui por nós, e nós não paramos de pensar em vocês. Nesse momento difícil, nós estamos aqui, cuidando do nosso clube, prontos para quando tudo isso acabar - disse o camisa 30, em texto que abre o vídeo divulgado nesta terça-feira.
- E, mesmo distantes, estamos nos preparando ao máximo para dar alegrias a quem sempre nos apoiou - complementou Vanderlei Luxemburgo.
Ainda não está estipulada qualquer data para retomada dos campeonatos que o Palmeiras disputa nem mesmo dos treinamentos presenciais. Apesar de declaração desencontrada do atacante Rony, cogitando a volta das atividades na Academia de Futebol na segunda-feira, o clube descarta a ideia e mantém o posicionamento de retorno apenas com aval de todas as autoridades de saúde.
Confira o vídeo publicado pela TV Palmeiras com o recado aos torcedores: E MAIS:

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