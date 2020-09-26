Em jogo truncado, Inter e São Paulo ficam no empate no Beira-Rio: 1 a 1

Crédito: Inter e São Paulo ficam no empate no Beira-Rio e se mantêm, respectivamente, na segunda e terceira colocações do Campeonato Brasileiro (Ricardo Duarte/Divulgação Internacional

Não houve vencedor no confronto entre o segundo e o terceiro colocados no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, Internacional e São Paulo se enfrentaram no Beira-Rio e ficaram no empate, em 1 a 1. O resultado favorece o Atlético-MG, que pode disparar na liderança do Campeonato Brasileiro caso vença nesta rodada.

TABELA>Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Favorito no confronto, o Internacional de Eduardo Coudet começou melhor a partida e abriu o placar no começo, com Thiago Galhardo. O Tricolor de Fernando Diniz não demorou a responder com Luciano. No segundo tempo, o São Paulo teve mais de 30 minutos com vantagem numérica em campo, mas não conseguiu conquistar a vitória em Porto Alegre.

O resultado deixa o Internacional na vice-liderança do Brasileirão, com 21 pontos. Já o São Paulo chega ao 19º ponto e se mantém em terceiro. Contudo, com a sequência da rodada, a equipe do Morumbi pode cair até quatro posições dependendo dos resultados de Palmeiras, Flamengo, Vasco e Santos.Homenagem de Galhardo O placar no Beira-Rio foi aberto pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Aproveitando-se de cruzamento na medida do lateral Moisés, Thiago Galhardo subiu entre os dois zagueiros do São Paulo e cabeceou firme, no alto, sem chances de defesa para Volpi. Na comemoração, o colorado homenageou os surdos e mudos ao mandar uma mensagem em libras.

O empate do Tricolor O São Paulo se aproveitou da bola parada para empatar o jogo no Beira-Rio. Especialista neste tipo de jogada, o lateral Reinaldo colocou à meia-altura na área, Pablo desviou e colocou Luciano, seu parceiro de ataque, em totais condições de balançar a rede colorada. Foi o quinto gol anotado por ele em nove jogos com a camisa do Tricolor.

Vermelho para Zé Gabriel Aos 16 minutos do segundo tempo, o volante Zé Gabriel fez falta duríssima em Igor Gomes ainda no meio de campo e recebeu o cartão vermelho direto. Apesar da reclamação dos colorados, o árbitro Marcelo de Lima Henrique manteve a decisão. Daí em diante, o sistema ofensivo do São Paulo dominou a partida e o Inter apenas se defendeu.

Próximos compromissos Na terça-feira, o Internacional volta a campo em jogo da Copa Libertadores. O Colorado viaja até a Colômbia para enfrentar o América de Cali em partida válida pela 5ª rodada do Grupo E.

Já o São Paulo vai até Buenos Aires enfrentar o River Plate no Monumental de Nuñez. Caso perca para atual vice-campeão da Copa Libertadores, o Tricolor estará eliminado do torneio continental com uma rodada de antecedência para o fim da fase de grupos. FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL 1x1 SÃO PAULO

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Data e horário: 26 de setembro, às 19h (de Brasília)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Michael Correia Carlos (RJ) e Henrique Alves de Lima Filho (RJ) Público: Não houveCartões amarelos: Abel Hernández e Heitor (INT)Cartões vermelhos: Zé Gabriel (INT)

GOLS: Martínez Borja (19/1ºT) (1-0); e Luciano (25'/1ºT) (1-1)

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Moisés; Musto (Praxedes, aos 46'/2ºT), Edenílson, Marcos Guilherme (Rodrigo Moledo, aos 17'/2ºT) e Boschilia; Thiago Galhardo e Abel Hernández (Rodrigo Lindoso, aos 23'/2ºT).