Em fase avançada de recuperação, Talles Magno será liberado para a preparação do Vasco em breve

O regresso do atacante Talles Magno aos gramados está bem próximo de acontecer. De acordo com informação do diário "O Dia", o camisa 11, recuperado de uma artroscopia após sofrer entorse no joelho esquerdo, está em fase avançada no tratamento e deve ficar à disposição da preparação física nos próximos dias. A previsão é que o atacante já faça parte da equipe na estreia na Série B, contra o Operário-PR.

Os preparadores físicos Daniel Félix e Tiago Melsert veem com otimismo o retorno do camisa 11. As atividades de potência e de força foram enfatizados no cronograma do atacante que, nesta segunda-feira, postou um vídeo no qual se dedicava intensamente aos exercícios na academia no CT do Almirante. Outra novidade que o comandante cruz-maltino pode ter em breve no setor ofensivo é Vinícius. O jovem se recuperou de uma cirurgia no nariz e começou sua transição no campo, fazendo atividades com o restante do elenco. O atacante teria de jogar com uma proteção no rosto.Outra promessa do Vasco, MT, que atuou como apoiador e como lateral, segue com problemas lombares e sem previsão de volta.