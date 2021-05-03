Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em fase avançada de recuperação, Talles Magno será liberado para a preparação do Vasco em breve
futebol

Em fase avançada de recuperação, Talles Magno será liberado para a preparação do Vasco em breve

Expectativa é que o camisa 11, recuperado de entorse no joelho esquerdo, esteja à disposição do técnico Marcelo Cabo na estreia do Cruz-Maltino na Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 18:32

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:32

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O regresso do atacante Talles Magno aos gramados está bem próximo de acontecer. De acordo com informação do diário "O Dia", o camisa 11, recuperado de uma artroscopia após sofrer entorse no joelho esquerdo, está em fase avançada no tratamento e deve ficar à disposição da preparação física nos próximos dias. A previsão é que o atacante já faça parte da equipe na estreia na Série B, contra o Operário-PR.
> Confira quantos jogos tem cada cria da base atual do Vasco!
Os preparadores físicos Daniel Félix e Tiago Melsert veem com otimismo o retorno do camisa 11. As atividades de potência e de força foram enfatizados no cronograma do atacante que, nesta segunda-feira, postou um vídeo no qual se dedicava intensamente aos exercícios na academia no CT do Almirante. Outra novidade que o comandante cruz-maltino pode ter em breve no setor ofensivo é Vinícius. O jovem se recuperou de uma cirurgia no nariz e começou sua transição no campo, fazendo atividades com o restante do elenco. O atacante teria de jogar com uma proteção no rosto.Outra promessa do Vasco, MT, que atuou como apoiador e como lateral, segue com problemas lombares e sem previsão de volta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados