Futebol Capixaba

Em dia de jogos decisivos na Copa ES, veja como cada time chega ao gol

Partidas que decidem os semifinalistas acontecem neste fim de semana. Acesse ferramenta interativa "O Caminho do Gol" e veja como cada equipe gosta de balançar as redes

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 06:00 - Atualizado há 6 anos

Neste fim de semana acontecem os jogos de volta das quartas de final da Copa Espírito Santo. Partidas decisivas requerem conhecimento total sobre os adversários, por isso é bom saber como as principais equipes da competição estadual chegam ao gol dos rivais. Ao longo do campeonato, a equipe de esportes de A Gazeta desenvolveu "O Caminho do Gol", ferramenta interativa que mostra todos os gols da Copa ES. E agora é possível saber qual o caminho que cada time prefere utilizar para vencer os jogos.

Real Noroeste x Vilavelhense

Duzinho conversa com os jogadores do Real Noroeste Crédito: Júnior Sapo/Real Noroeste FC

Real Noroeste e Vilavelhense se enfrentam neste sábado (19), no Rochão, às 15h. O time merengue pode perder até por um gol de diferença que garante uma vaga na próxima fase. Já o Vilavelhense precisa vencer por dois gols de diferença para ir à semifinal. O time canela-verde marcou dez gols na competição: três de fora da área e sete dentro dá área (sendo quatro na pequena). A equip edo técnico Carlos Oliveira gosta de chegar pelo lado esquerdo de seu ataque.

Já o Real Noroeste marcou 16 gols na Copa ES. Em 13 oportunidades, o time Merengue marcou de dentro da área sem necessariamente pisar na pequena área. Os comandados do técnico Duzinho Reis gostam do arremate à meia distância e podem ser letais nesse tipo de finalização.

Pinheiros x Serra

O Serra teve de correr atrás do prejuízo ao sair em desvantagem contra o Pinheiros Crédito: Rafael Chaves/Serra FC

No Norte do Estado, Pinheiros e Serra fazem um dos confrontos mais equilibrados da competição. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Verdão do Norte precisa apenas de um empate para avançar. Precisando de gols para vencer e chegar à semifinal, o Serra precisa ir ao ataque. O Tricolor Serrano balançou as redes 12 vezes na Copa ES. O único gol de fora da área foi feito por Rael, em chute de letra: um golaço. Todos os outros tentos foram de dentro da área, mais pelo setor esquerdo do ataque.

Time da casa no confronto, o Pinheiros passa de fase com um simples 0 a 0, por isso basta ter bastante atenção ao setor esquerdo do ataque do Serra. Mas se a melhor defesa for o ataque e o Verdão do Norte for pra cima, o time Serrano terá que se preocupar com a presença de área de Wagnão Balotelli, que tem três gols na competição.

Vitória x Tupy

Vitória x Tupy, pela Copa Espírito Santo 2019 Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

Dono do melhor ataque da competição com 21 gols, o Vitória pode até perder para o Tupy por um gol de diferença, que ainda assim carimba a vaga na semifinal. Mas perder não está no DNA desse elenco, único invicto da Copa ES. A maioria dos gols da Águia de Bento Ferreira foram marcados da parte central da área. Com quatro gols, Thauan é o artilheiro do time da Capital Capixaba.

Do outro lado do gramado estará o Tupy, que já fez 17 gols nesta edição da Copa ES. O Índio Canela-Verde é uma das equipes que varia bem a forma de chegar ao gol do adversário. A maioria dos gols saíram de dentro da área, mas de pontos diferentes. Daniel é o artilheiro da equipe de Vila Velha.

Rio Branco x Desportiva

Desportiva e Rio Branco não conseguiram tirar o zero do placar no Araripe Crédito: João Brito/Divulgação

O Clássico dos Gigantes terminou empatado em 0 a 0 no jogo de ida. Agora na volta, a Desportiva precisa ir às redes para sair com a vitória já que um empate sem gols dá a classificação ao Rio Branco. A Locomotiva Grená marcou 18 gols no campeonato estadual, todos foram feitos dentro da área. A Tiva costuma ser fatal quando seus atacantes dominam a bola perto do gol. Matheus Bidick, com quatro gols, é a esperança grená.

Já o Brancão aposta no poder de fogo de Robert, artilheiro da Copa Espírito Santo com cinco gols. Quinto melhor ataque da competição com 13 gols, o Capa-Preta gosta de chegar pelo setor esquerdo do seu ataque, onde concentra a maioria das jogadas de gol.

