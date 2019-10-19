Em dia de jogos decisivos na Copa ES, veja como cada time chega ao gol

Editor de Esportes e colunista / [email protected]
Publicado em 19 de outubro de 2019
- Atualizado há 6 anos
Neste fim de semana acontecem os jogos de volta das quartas de final da Copa Espírito Santo. Partidas decisivas requerem conhecimento total sobre os adversários, por isso é bom saber como as principais equipes da competição estadual chegam ao gol dos rivais. Ao longo do campeonato, a equipe de esportes de A Gazeta desenvolveu "O Caminho do Gol", ferramenta interativa que mostra todos os gols da Copa ES. E agora é possível saber qual o caminho que cada time prefere utilizar para vencer os jogos.
Real Noroeste e Vilavelhense se enfrentam neste sábado (19), no Rochão, às 15h. O time merengue pode perder até por um gol de diferença que garante uma vaga na próxima fase. Já o Vilavelhense precisa vencer por dois gols de diferença para ir à semifinal. O time canela-verde marcou dez gols na competição: três de fora da área e sete dentro dá área (sendo quatro na pequena). A equip edo técnico Carlos Oliveira gosta de chegar pelo lado esquerdo de seu ataque.
Já o Real Noroeste marcou 16 gols na Copa ES. Em 13 oportunidades, o time Merengue marcou de dentro da área sem necessariamente pisar na pequena área. Os comandados do técnico Duzinho Reis gostam do arremate à meia distância e podem ser letais nesse tipo de finalização.
No Norte do Estado, Pinheiros e Serra fazem um dos confrontos mais equilibrados da competição. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Verdão do Norte precisa apenas de um empate para avançar. Precisando de gols para vencer e chegar à semifinal, o Serra precisa ir ao ataque. O Tricolor Serrano balançou as redes 12 vezes na Copa ES. O único gol de fora da área foi feito por Rael, em chute de letra: um golaço. Todos os outros tentos foram de dentro da área, mais pelo setor esquerdo do ataque.
Time da casa no confronto, o Pinheiros passa de fase com um simples 0 a 0, por isso basta ter bastante atenção ao setor esquerdo do ataque do Serra. Mas se a melhor defesa for o ataque e o Verdão do Norte for pra cima, o time Serrano terá que se preocupar com a presença de área de Wagnão Balotelli, que tem três gols na competição.
Dono do melhor ataque da competição com 21 gols, o Vitória pode até perder para o Tupy por um gol de diferença, que ainda assim carimba a vaga na semifinal. Mas perder não está no DNA desse elenco, único invicto da Copa ES. A maioria dos gols da Águia de Bento Ferreira foram marcados da parte central da área. Com quatro gols, Thauan é o artilheiro do time da Capital Capixaba.
Do outro lado do gramado estará o Tupy, que já fez 17 gols nesta edição da Copa ES. O Índio Canela-Verde é uma das equipes que varia bem a forma de chegar ao gol do adversário. A maioria dos gols saíram de dentro da área, mas de pontos diferentes. Daniel é o artilheiro da equipe de Vila Velha.
O Clássico dos Gigantes terminou empatado em 0 a 0 no jogo de ida. Agora na volta, a Desportiva precisa ir às redes para sair com a vitória já que um empate sem gols dá a classificação ao Rio Branco. A Locomotiva Grená marcou 18 gols no campeonato estadual, todos foram feitos dentro da área. A Tiva costuma ser fatal quando seus atacantes dominam a bola perto do gol. Matheus Bidick, com quatro gols, é a esperança grená.
Já o Brancão aposta no poder de fogo de Robert, artilheiro da Copa Espírito Santo com cinco gols. Quinto melhor ataque da competição com 13 gols, o Capa-Preta gosta de chegar pelo setor esquerdo do seu ataque, onde concentra a maioria das jogadas de gol.
