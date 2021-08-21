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Em busca do título inédito, Fluminense conhece datas do Campeonato Carioca Feminino

Ferj divulgou os detalhes da competição na última sexta-feira; Tricolor foi vice-campeão em 2019 e 2020, dois únicos anos em que disputou...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 10:23

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 10:23
Crédito: Divulgação/Fluminense
A Ferj confirmou, na sexta-feira, a realização do Campeonato Carioca Feminino Adulto. A competição tem início previsto para o dia 25 de setembro e será dividida em fase classificatória (Taça Guanabara), semifinal e final. Em busca do título inédito, o Fluminense ficou com o vice-campeonato em 2019 e 2020.
Além do Tricolor, as equipes participantes serão: Portuguesa, Cabofriense, Barcelona EC, Bangu, Boavista, Botafogo, Duque de Caxias, Flamengo, Vasco, Serra Macaense e Viva Rio-Perolas Negras.
Veja a tabela do Brasileirão
​O formato de disputa será o mesmo da última temporada. Todas as equipes se enfrentam em turno único e onze rodadas. A equipe melhor colocada será declarada campeã da Taça Guanabara e enfrentará o quarto colocado na semifinal, enquanto o segundo encara o terceiro. Quem vencer faz a decisão. A semifinal e a final serão disputadas em jogo único, sem vantagens.
Em 2019, primeiro ano da modalidade no clube, o Fluminense chegou à final inédita com uma campanha de oito vitórias, duas derrotas e um empate, marcando 84 gols. Já em 2020, novamente o vice-campeonato com seis vitórias e quatro derrotas, além de 48 gols feitos.

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