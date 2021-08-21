Em busca do título inédito, Fluminense conhece datas do Campeonato Carioca Feminino

Crédito: Divulgação/Fluminense

A Ferj confirmou, na sexta-feira, a realização do Campeonato Carioca Feminino Adulto. A competição tem início previsto para o dia 25 de setembro e será dividida em fase classificatória (Taça Guanabara), semifinal e final. Em busca do título inédito, o Fluminense ficou com o vice-campeonato em 2019 e 2020.

Além do Tricolor, as equipes participantes serão: Portuguesa, Cabofriense, Barcelona EC, Bangu, Boavista, Botafogo, Duque de Caxias, Flamengo, Vasco, Serra Macaense e Viva Rio-Perolas Negras.

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​O formato de disputa será o mesmo da última temporada. Todas as equipes se enfrentam em turno único e onze rodadas. A equipe melhor colocada será declarada campeã da Taça Guanabara e enfrentará o quarto colocado na semifinal, enquanto o segundo encara o terceiro. Quem vencer faz a decisão. A semifinal e a final serão disputadas em jogo único, sem vantagens.