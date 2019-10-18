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Copa ES

Em 10 jogos na Copa ES, técnico do Vitória ainda não repetiu a escalação

Rodrigo Fonseca explica que a rotação serve para dar oportunidades a todos os jogadores

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 21:03

A Gazeta

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Publicado em 

17 out 2019 às 21:03
Rodrigo Fonseca, técnico do Vitória Crédito: Alberto Borém/Vitória FC
A partida volta das quartas de final, contra o Tupy, que acontece no sábado, às 15h, no Salvador Costa, será o 11ª do Vitória-ES na Copa Espírito Santo 2019. Nas 10 anteriores, o técnico Rodrigo Fonseca não repetiu a escalação.
Apenas o goleiro Harrison, o lateral Cássio, o zagueiro Ferrugem e o meia Carlos Vitor foram titulares em todos os jogos. O lateral Thainler e os volantes Rodrigo César e Thiago aparecem logo atrás, iniciando nove jogos.
Outros oito jogadores também começaram jogando: o zagueiro Lucas Barboza, os volantes Igor Pimentel, Dênis Pedra, o meia Edinho e os atacantes Vitinho, Chiquinho, Gianlucas e Thauan, hoje titular absoluto e artilheiro da equipe.
O treinador Rodrigo explica que a rotação da equipe se dá por questões táticas e principalmente para dar oportunidades a todos os jogadores do elenco.
"Eu repeti poucas vezes a escalação até mesmo para oportunizar os atletas que estão no grupo para manter esse ambiente saudável que temos aqui. Por isso, todos os jogadores se sentem úteis ao clube e isso é muito bom. Então essa rotatividade que temos no elenco já é uma coisa programada, com um respeitando o outro, sabendo o momento do companheiro e sempre torcendo quando o outro está jogando".
Apesar de ainda não ter repetido a escalação nesta Copa ES, provavelmente o treinador Rodrigo Fonseca deve entrar em campo para o jogo de volta com a mesma equipe da ida, formada por Harrison; Cássio, Ferrugem, Léo Breno e Thainler; Igor Pimentel, Dedé, Rodrigo César e Carlos Vitor; Jarles Baiano e Thauan.
Com o triunfo de 2 a 1 na ida, o Vitória, que fez uma melhor campanha na primeira fase, pode até perder por um gol de desvantagem, que mesmo assim fica com a vaga na semifinal.

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