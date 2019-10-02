Home
Eliminados, jogo entre Linhares e Sport-ES é cancelado a pedido dos clubes

Partida marcada para a última rodada da 1ª fase ocorreria nesta quarta (02). Cancelamento mancha a competição estadual

Com informações do Globoesporte.com/es

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 09:04

 - Atualizado há 6 anos

A partida entre Linhares e Sport-ES não acontecerá nessa Copa ES Crédito: Montagem/GE

Competição que vinha sendo bem disputada e com uma das melhores médias de gols dos últimos anos, a Copa Espírito Santo 2019, infelizmente, acaba de ser manchada por um cancelamento de partida às vésperas da última rodada da 1ª fase.

Os times do Linhares e Sport-ES, 9º e 10º colocados, respectivamente, e já eliminados da competição, solicitaram nesta segunda-feira à Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) que o jogo entre eles, marcado para esta quarta à tarde, fosse cancelado. O pedido foi acatado pela entidade (confira nota abaixo). Como a partida foi não irá acontecer, não há vencedor e na tabela o jogo fica sem resultado.

O presidente do Linhares, Adauto Menegussi, justificou o pedido alegando contenção de despesas e também o fato dos dois clubes não terem mais aspirações na competição. A partida aconteceria no Gil Bernardes, em Vila Velha ou no Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia. O gasto de deslocamento dos clubes para a Grande Vitória (Linhares) ou pro interior (Sport) acabou sendo um dos impeditivos.

"Não temos mais chances e seria um gasto desnecessário. Como nem nós e nem o Sport têm como se classificar, não há motivo pra ter o jogo. Foi um acordo entre os dois clubes", disse.

Neste sábado à tarde o Linhares tem jogo marcado contra o Tupy-ES, e o dirigente da Coruja Azul confirmou que sua equipe entra em campo, na partida que vai acontecer no Engenheiro Araripe.

"Na última rodada está em jogo a classificação dos clubes, então no fim de semana tem jogo sim".

Acordo confirmado

De acordo com Mário César, diretor de futebol do Sport, o seu clube viu o lado do co-irmão e aceitou os argumentos propostos para cancelar a partida. O dirigente também garantiu que sua equipe irá disputar a partida do final de semana, diante do Pinheiros, na Região Norte do Estado.

"Chegamos em um comum acordo, porque não vai somar nada, o Linhares só vai gastar dinheiro. O Adauto me ligou, perguntou a mim se eu concordava e eu concordei. Eu sei que as pessoas não gostam, mas temos que ver o lado financeiro do clube. Vimos mais o lado do Linhares, a parceria, porque eles iam gastar uns dois mil e poucos reais com viagem, alimentação. A Federação também concordou. Mas no domingo vamos ter que viajar pra Pinheiros e ele tem que vir aqui na Grande Vitória, senão pode manchar o campeonato", finalizou.

Nota da FES

O Linhares Futebol Clube e Sport Clube Brasil Capixaba, solicitaram formalmente ao Departamento de Competições da FES o cancelamento do jogo da 7ª rodada da Copa Espírito Santo, marcado para esta quarta-feira, 2. A partida foi cancelada, considerando a não possibilidade de classificação das equipes para a próxima fase, que o resultado da partida em questão não afetará a ordem de classificação do campeonato, além do prejuízo financeiro que o jogo poderá gerar aos clubes. Raphael Penitente, Diretor Executivo.

Fato não é inédito

Esta não foi a primeira vez que uma partida foi cancelada, a pedido dos clubes, no futebol capixaba. O regulamento do Capixabão 2016 previa que os quatro últimos colocados da 1ª fase disputassem o famigerado Quadrangular do Rebaixamento. Estrela do Norte, São Mateus, Doze e Sport-ES brigaram pra não cair pra Série B em seis rodadas (ou melhor, cinco).

Na 5ª rodada ficou definido que Estrela e Sport-ES seriam os rebaixados, com São Mateus e Doze permanecendo na elite. Com isso a sexta rodada acabou sendo cancelada, quando aconteceriam os jogos Estrela do Norte x São Mateus, no Estádio Sumaré, e Doze x Sport-ES, no Estádio Engenheiro Araripe. Os motivos alegados na época foram os mesmos da Copa ES 2019: financeiro e competitivo.

