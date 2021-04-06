Dupla Fla-Flu de olho: Governo do Rio promete lançar edital de licitação do Maracanã em até 90 dias

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

O edital de concessão do Complexo Esportivo do Maracanã ficará pronto em até 90 dias. Foi o que garantiu o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, durante a live AK NEWS, do deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL), na última segunda-feira.

Hoje a gestão do complexo é feita pelo Flamengo e pelo Fluminense, que possuem um Termo de Permissão de Uso (TPU).

+ Confira a tabela completa do Campeonato CariocaA promessa do governo é de que licitação seja concluída até julho deste ano. Todo o complexo do Maraca poderá ser gerido por um clube ou até por uma empresa pelos próximos 35 anos.

- Temos recebido algumas empresas. A ideia é que uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) possa explorar o estádio. Precisamos de uma gestão profissional. Alguns clubes também estão agendados para conversas - explicou Miccione.

Knoploch cobrou que o próximo contrato de concessão traga incentivos para todo o complexo: