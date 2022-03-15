Duas voltas, duas baixas e 'trote': Flamengo encerra treinos para duelo contra o Vasco; veja o provável time

Como de praxe desde a chegada de Paulo Sousa, o Flamengo treinou logo cedo no Ninho do Urubu e, nesta terça-feira, encerrou a preparação para o duelo de amanhã diante do Vasco, a ser realizado no Maracanã e válido pela partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca.

O Rubro-Negro terá dois desfalques para o Clássico de Milhões desta quarta-feira: Léo Pereira, suspenso, e Rodrigo Caio, lesionado e que ainda não estreou na temporada 2022. Já Willian Arão e Andreas Pereira, que treinam sem restrições, retornam de suspensão e podem ser titulares.

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Por falar no treino, Pablo participou de uma atividade integral no campo pela primeira vez com os novos companheiros rubro-negros. O zagueiro, assim como os aniversariantes do mês Lázaro, Ramon e Willian Arão, teve que passar pelo famigerado "corredor". Veja o "trote" abaixo: Anunciado na última segunda, Pablo já está regularizado, mas ainda não fará a sua estreia nesta quarta. Há possibilidade de estar à disposição para domingo, no confronto da volta das semi. O Fla só divulgará a lista de relacionados para o da ida nesta quarta pela manhã.

A provável escalação do Flamengo tem: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.

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Como o Flamengo terminou a primeira fase do Estadual com a segunda melhor campanha, terá a vantagem do resultado igual no agregado diante do Vasco. O jogo de ida inicia às 20h desta quarta, no Maracanã. O da volta será neste domingo, no mesmo palco.