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Domènec Torrent manifesta apoio a Gerson após caso de racismo: 'Não podemos mais tolerar'

Ex-treinador do Flamengo usou as redes sociais para mandar mensagem de apoio...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 14:02

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 14:02

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Ex-treinador do Flamengo, Domènec Torrent usou as redes sociais para postar uma mensagem de apoio a Gerson, vítima de injúria racial na partida contra o Bahia no último domingo. No texto, o catalão exalta o caráter do meio-campista rubro-negro e defende a importância do combate ao racismo.
+ Retrospectiva 2020: Títulos, despedidas e “fico” dos artilheiros… O ano do Fla- Recebi com muita tristeza a notícia dos atos racistas contra o meia Gerson, que foi meu jogador no Flamengo e um homem de um caráter ímpar. O racismo é uma praga mundial que devemos combater todos os dias. Minha solidariedade ao Gerson e seus familiares!
- Não podemos mais tolerar esse tipo de situação! - completou Dome. Na manhã desta terça-feira, Gerson prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) sobre a acusação de injúria racial ao jogador Índio Ramírez, do Bahia. Após depor, o atleta se pronunciou em vídeo divulgado nas redes sociais do Flamengo e destacou a importância de dar voz à população negra.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
- Estou aqui na delegacia, vim falar sobre o ocorrido. Quero deixar bem claro que não vim aqui só para falar por mim. Vim para falar pela minha filha, que é negra, meus sobrinhos, meu pai, minha mãe, meus amigos e por todos os negros do mundo. Hoje, graças a Deus, eu tenho um status de jogador de futebol, onde eu tenho voz ativa para poder falar e dar força para que outras pessoas, que também sofrem racismo ou outro tipo de preconceito, possam falar também.

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