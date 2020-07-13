Dirigente do Sport fala em 'fazer uma Série A digna'

Crédito: Anderson Stevens/Sport

A pandemia do novo coronavírus foi elemento determinante para que a situação financeira do Sport, que já era complicada, se tornasse ainda mais complexa.

Todavia, nessa semana, o desempenho esportivo foi colocado em pauta onde o executivo de futebol, Lucas Drubscky, entende que o clube precisa encarar o momento com um nível de seriedade no trabalho para que os erros sejam diminuídos.

Com isso, a ideia é de que a equipe consiga, pelo menos, se manter na elite do futebol nacional pensando na volta da Série A do Brasileirão:

- Para nós não foi ruim (a parada), demos uma zerada. E a gente vai retornar o futebol mais preparado do que estávamos no dia 19 de janeiro deste ano, quando começou a temporada 2020. Ainda que tenhamos uma dificuldade financeira e que todos sabemos e não podemos deixar de frisar, estamos vivendo e trabalhando em cima dela dentro da nossa realidade e com responsabilidade. E temos com principal objetivo fazer uma competição digna para deixar a nossa torcida orgulhosa.