Dirigente do Sport fala em 'fazer uma Série A digna'

A pandemia do novo coronavírus foi elemento determinante para que a situação financeira do Sport, que já era complicada, se tornasse ainda mais complexa.
Todavia, nessa semana, o desempenho esportivo foi colocado em pauta onde o executivo de futebol, Lucas Drubscky, entende que o clube precisa encarar o momento com um nível de seriedade no trabalho para que os erros sejam diminuídos.
Com isso, a ideia é de que a equipe consiga, pelo menos, se manter na elite do futebol nacional pensando na volta da Série A do Brasileirão:
- Para nós não foi ruim (a parada), demos uma zerada. E a gente vai retornar o futebol mais preparado do que estávamos no dia 19 de janeiro deste ano, quando começou a temporada 2020. Ainda que tenhamos uma dificuldade financeira e que todos sabemos e não podemos deixar de frisar, estamos vivendo e trabalhando em cima dela dentro da nossa realidade e com responsabilidade. E temos com principal objetivo fazer uma competição digna para deixar a nossa torcida orgulhosa.
- O objetivo é fazer uma Série A digna da camisa do Sport. Um clube centenário, com uma história linda, gigante, com títulos importantes, não pode entrar no Brasileiro para fazer feio. A gente entra para fazer uma competição digna. O resultado final a gente vai ver ao longo da competição. A parada de 90 dias vai dar uma igualada muito grande e para nós vai ser benéfica, porque tivemos uma parada de 15 dias (no início da temporada) e já fizemos uma estreia com um dos nossos rivais (Náutico) que se preparava há uns 30 dias na casa deles. E a partir daí foram jogos atrás de jogos e não tivemos um período de quatro dias de treinos - pontuou Lucas.