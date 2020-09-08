Diretor do Sevilla revela 'adversários muito fortes' na briga por Reguilón

Sergio Reguilón não deve continuar no Sevilla. O lateral-esquerdo, que pertence ao Real Madrid, estava emprestado ao clube nesta temporada, mas atrai interesse do Manchester United.
Monchi, diretor esportivo do Sevilla, descartou a contratação de Marcos Alonso para a posição e revelou que Reguilón tem "adversários muito fortes" na disputa.
- Até hoje, o Sevilla não fez nenhuma proposta para Marcos Alonso. Com o Reguilón, já disse outro dia. Gostaríamos que ele ficasse aqui, mas há adversários muito fortes contra os quais não temos condições de competir. Vamos colocar nossos pés no chão quando falamos sobre números, porque estamos em uma crise médica global. O Sevilla está com um clube saudável, mas não dá para fazer maluquices - disse.