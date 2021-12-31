Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diretor do Flamengo fala sobre Coutinho e movimentação por 'reforços pontuais' para 2022
Diretor do Flamengo fala sobre Coutinho e movimentação por 'reforços pontuais' para 2022

Após representar o Flamengo em Portugal, onde acertou a contratação de Paulo Sousa junto a Marcos Braz, Bruno Spindel retornou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira...
31 dez 2021 às 11:29

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 11:29

Com Paulo Sousa confirmado no comando do Flamengo para 2022, o clube, agora, começa a movimentar-se no mercado por reforços. O diretor Bruno Spindel retornou de Portugal e, nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, comentou os próximos passos da direção - junto à comissão técnica - no mercado.
Segundo o dirigente, não há negociação em curso pela chegada de Philippe Coutinho, tampouco oferta para o atacante Gabigol deixar o Flamengo.- Nada - resumiu Spindel ao ser questionado sobre a possível vinda de Phillipe Coutinho, do Barcelona, como noticiado na imprensa espanhola nesta quinta.
- Não tem nada - afirmou o diretor sobre uma proposta do Newcastle, da Inglaterra, por Gabriel Barbosa.
Bruno Spindel, por outro lado, confirmou que o Flamengo buscará "nomes pontuais" no mercado para qualificar o elenco à disposição de Paulo Sousa.
- Já iniciamos o planejamento com o Paulo e o trabalho vai começar na primeira semana de janeiro. Principalmente de encontrar alternativas que qualifiquem o elenco. São movimentações muito pontuais para qualificar o elenco da forma necessária para que a gente brigue por todos os títulos em 2022 - comentou.
Crédito: Bruno Spindel é o diretor de futebol do Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados