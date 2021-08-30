Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Costa marca na estreia e evita derrota do Atlético-MG para o Red Bull Bragantino fora de casa
futebol

Diego Costa marca na estreia e evita derrota do Atlético-MG para o Red Bull Bragantino fora de casa

Atacante entra no segundo tempo e, mesmo fora de forma, faz um belo gol; equipe mineira levou gol no primeiro tempo e pressionou partida inteira atrás do empate...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 22:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 22:32
Em uma partida muito disputada, Red Bull Bragantino e Atlético-MG tempataram por 1 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa saiu na frente graças a um gol contra de Nathan Silva, e o Galo conseguiu o empate na reta final da partida com uma bela definição do estreante Diego Costa.
A equipe mineira, líder da competição com 39 pontos - quatro a mais que o segundo colocado Palmeiras - está há 11 jogos sem perder e agora terá uns dias de descanso para seguir firme na luta pelos títulos do ano. Já Massa Bruta voltou ao G4, com 31 pontos, um a mais do que o Flamengo, que tem duas partidas a menos.O JOGO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados