Diego Costa marca na estreia e evita derrota do Atlético-MG para o Red Bull Bragantino fora de casa

Em uma partida muito disputada, Red Bull Bragantino e Atlético-MG tempataram por 1 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa saiu na frente graças a um gol contra de Nathan Silva, e o Galo conseguiu o empate na reta final da partida com uma bela definição do estreante Diego Costa.

A equipe mineira, líder da competição com 39 pontos - quatro a mais que o segundo colocado Palmeiras - está há 11 jogos sem perder e agora terá uns dias de descanso para seguir firme na luta pelos títulos do ano. Já Massa Bruta voltou ao G4, com 31 pontos, um a mais do que o Flamengo, que tem duas partidas a menos.O JOGO