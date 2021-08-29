Destaque na temporada 2020, Ramon analisa retorno gradual ao Palmeiras

Crédito: Victor Monteiro

Mandante perfeito, o Palmeiras Sub-20 recebe a Chapecoense neste domingo (29), às 15h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Quarto colocado na tabela de classificação, com 23 pontos, o Verdão tenta se recuperar da derrota por 4 a 2 diante do São Paulo na última rodada.Além da recuperação no torneio, a partida diante a Chape também marca mais um passo para o retorno do volante Ramon Cesar, que ficou boa parte da temporada lesionado e gradualmente retorna aos gramados. Aos 19 anos, o jogador foi um dos destaques da equipe em 2020, com 23 jogos e cinco gols, sendo o terceiro artilheiro do clube no último ano.

Conhecido por ser um excelente cobrador de faltas, Ramon retornou no segundo tempo na derrota diante do São Paulo na última segunda-feira (23) e foi titular na vitória por 5 a 1 diante do União Mogi, pelo Campeonato Paulista, na quinta-feira.Compondo o meio-campo ao lado de Yago Santos e Jonathan, o camisa 8 foi um dos destaques na goleada pelo estadual e deu assistência para um dos tentos marcados pelo Palmeiras na partida.

- Venho readquirindo ritmo aos poucos e o Palmeiras é um time que tem atletas de muita qualidade em todas as posições. Queremos conquistar todos os títulos que disputamos, então é natural ter uma rodagem no time. Estarei sempre trabalhando e dando meu melhor pelo clube - analisou o meia sobre a concorrência no seu retorno aos gramados.