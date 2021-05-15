Destaque do São Paulo, Benítez comenta: 'Estou aqui para ajudar'

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O meia Martín Benitez foi o grande destaque do São Paulo na vitória por 4 a 2 sobre a Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Paulista. O meia argentino participou de todos os gols do Tricolor.

Logo depois do duelo, o camisa oito comentou sobre a sua atuação e fez questão de elogiar os seus companheiros, sem puxar todo o mérito para a sua boa atuação no meio-campo são-paulino.

VEJA OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO! - Não gosto de dar nota depois do jogo, só parabéns aos companheiros, para a comissão técnica, mas agora é seguir trabalhando porque domingo tem mais. Eu estou aqui para ajudar. Quando vim para o São Paulo, minha característica é de dar assistência, ajudar o time, e hoje está acontecendo. Feliz por isso - disse o jogador ao 'SporTV'.