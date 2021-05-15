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futebol

Destaque do São Paulo, Benítez comenta: 'Estou aqui para ajudar'

Meia argentino fez um grande jogo na vitória sobre a Ferroviária por 4 a 2, dando três assistências. Tricolor pega o Mirassol nas semifinais do Campeonato Paulista...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 23:53

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 23:53
Crédito: Divulgação
O meia Martín Benitez foi o grande destaque do São Paulo na vitória por 4 a 2 sobre a Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Paulista. O meia argentino participou de todos os gols do Tricolor.
Logo depois do duelo, o camisa oito comentou sobre a sua atuação e fez questão de elogiar os seus companheiros, sem puxar todo o mérito para a sua boa atuação no meio-campo são-paulino.
VEJA OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO! - Não gosto de dar nota depois do jogo, só parabéns aos companheiros, para a comissão técnica, mas agora é seguir trabalhando porque domingo tem mais. Eu estou aqui para ajudar. Quando vim para o São Paulo, minha característica é de dar assistência, ajudar o time, e hoje está acontecendo. Feliz por isso - disse o jogador ao 'SporTV'.
Agora, o São Paulo pensa no Mirassol, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista, no próximo domingo (16), às 20h30, no Morumbi.

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