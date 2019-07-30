Humor

Desportiva e Vasco viram alvo de zoeira em vídeo do Porta dos Fundos

No vídeo da semana, um homem que estava para reencarnar não queria virar jogador grená e nem cruz-maltino

Publicado em 30 de julho de 2019 às 17:44 - Atualizado há 6 anos

Vídeo do Porta dos Fundos cita Desportiva e Vasco Crédito: Reprodução/Porta dos Fundos

Um clube capixaba foi lembrado no Porta dos Fundos, canal de vídeos de humor do Youtube. No programa desta semana, o "Reencarnação", um homem estava prestes a reencarnar e conversava com Deus a possibilidade de voltar à vida como jogador de futebol.

"Reencarnando jogador de futebol da Desportiva do Espírito Santo em 3, 2...", afirmou Deus, quando foi interrompido pelo homem dizendo que esperava algo "mais Europa".

Depois, Deus ainda oferece a opção do Vasco para o homem, que cogita até reencarnar de outra forma, sem ser jogador de futebol.

Assista ao vídeo completo:

