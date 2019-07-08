Apresentação grená

Desportiva apresenta parte do elenco para a Copa Espírito Santo

Recheado de atletas que estiveram em campo pelo Rio Branco no amistoso contra o Vasco, plantel inicia os treinos nesta segunda-feira

Publicado em 8 de julho de 2019 às 14:35 - Atualizado há 6 anos

A apresentação do elenco da Desportiva para a Copa Espírito Santo 2019 Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com

O fim de semana foi de muitas novidades para o torcedor grená, isto porque a Desportiva apresentou oficialmente parte do seu elenco para a disputa da Copa Espírito Santo. Um total de 18 jogadores recebeu o carinho da torcida, que estava no Engenheiro Araripe acompanhando o jogo sub-20 diante do Rio Branco.

A apresentação aconteceu no intervalo da partida da garotada. Os atletas iam um a um sendo chamados por um locutor, entravam no gramado, e eram saudados pela torcida. Grande parte dos jogadores esteve em campo pelo Rio Branco, no final de semana anterior, no amistoso com o Vasco.

Recheado de jovens, o elenco é mesclado com alguns atletas experientes, com destaque para o zagueiro Lucas Trindade (ex-Corumbaense-MS), os laterais Gabriel (ex-Rio Branco de Venda Nova) e Ayrton (ex-Anapolina-GO), e os volantes Caetano (ex-Serra) e David (ex-Tupy).

Mas a aposta mesmo é em garotos talentosos, que passaram pelo crivo da comissão técnica comandada por Erich Bomfim. São jogadores que seguem no clube após o Capixabão, como o volante Max, o meia Dodô e o atacante Marcos Vinicius, mas também tem reforços jovens, como o lateral direito Paulinho, o zagueiro João Vitor, os meias Marcinho e Adrien, além dos atacantes Matheus Costa e Thallyson.

O elenco inicia os treinos de pré-temporada nesta segunda-feira (08), no Engenheiro Araripe.

Confira o elenco atual da Desportiva

Goleiro: Humberto

Laterais: Gabriel, Paulinho e Ayrton

Zagueiros: Leandro Morais, João Vitor, Petróleo e Lucas Trindade

Volantes: Caetano, Max e David

Meias: Dodô, Marcinho e Adrien

Atacantes: Marcos Vinicius, Matheus Bidick, Matheus Costa e Thallyson

