Derrota para o Corinthians acaba com invencibilidade de sete jogos do Inter no BR-20

Fim da invencibilidade do Internacional no Campeonato Brasileiro. Depois de sete jogos, o Colorado foi superado pelo Corinthians e de quebra pode ver o Flamengo assumir a liderança do torneio.A última derrota do Inter no torneio havia acontecido em 19 de setembro. Na ocasião, o algoz foi o Fortaleza na Arena Castelão, que venceu por 1 a 0.
Agora, o time de Coudet volta a campo pelo torneio no fim de semana, quando recebe o Coritiba, no Beira-Rio, pelo início do returno.
Com 35 pontos, o Internacional divide a liderança com o Flamengo. Para ficar no topo, o Colorado precisa torcer pelo tropeço do Rubro-Negro, diante do São Paulo, no Maracanã.