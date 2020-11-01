Derrota para o Corinthians acaba com invencibilidade de sete jogos do Inter no BR-20

Fim da invencibilidade do Internacional no Campeonato Brasileiro. Depois de sete jogos, o Colorado foi superado pelo Corinthians e de quebra pode ver o Flamengo assumir a liderança do torneio.A última derrota do Inter no torneio havia acontecido em 19 de setembro. Na ocasião, o algoz foi o Fortaleza na Arena Castelão, que venceu por 1 a 0.