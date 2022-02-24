Deputado britânico pede a saída de Roman Abramovich do Chelsea

Chris Bryant, deputado trabalhista da Inglaterra, pediu a saída de Roman Abramovich do Chelsea. Em discurso na Casa dos Comuns, o político afirmou que tem provas de que o mandatário dos Blues possui relações ilícitar com Vladimir Putin.Em discurso, o deputado afirmou que possui em mãos documentos vazados de 2019 que provam movimentações financeiras ilícitas e malignas por parte de Abramovich. Bryant afirma que o presidente do Chelsea é uma peça de interesse da Rússia.

O deputado afirmou que a Inglaterra deveria confiscar alguns dos ativos do mandatário, como a casa de 152 milhões de libras, e ser banido do Chelsea. No entando, Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, afirmou que o mandatário não está sujeito a sanções.

Roman Abramovich não ter permissão de morar no Reino Unido após ter retirado seu pedido de visto do nível um. Em 2018, o russo retirou um passaporte israelense que o permite viver na Inglaterra por seis meses.

ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.

Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.