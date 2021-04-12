Dembélé despista sobre futuro: 'Ainda não conversei com a direção'

Ousmane Dembélé ainda não conversou com o Barcelona sobre uma possível renovação de contrato. O francês se disse contente no clube catalão, mas despistou sobre seu futuro.

VEJA A TABELA DE LA LIGA - O meu futuro? Ainda tenho um ano de contrato. Não tive nenhuma conversa com a nova direção, mas estou contente e feliz aqui. Chegou o novo presidente e não o conheço muito bem, mas está muito perto dos jogadores. Veremos o que irá acontecer - disse à "beIN Sports".Desde 2017 no Barcelona, Dembélé realiza sua melhor temporada no Barcelona. Ele atuou em 37 jogos, marcou 10 gols e deu quatro assistências.