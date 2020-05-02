Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De volta ao Rio após férias, Jorge Jesus aguarda retomada dos treinos do Flamengo
Futebol

De volta ao Rio após férias, Jorge Jesus aguarda retomada dos treinos do Flamengo

A pedido do clube, o técnico português utilizou uma saída exclusiva do aeroporto para evitar aglomeração.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 11:47

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 11:47

Jorge Jesus, técnico do Flamengo
Jorge Jesus, técnico do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
De volta ao Rio de Janeiro, onde desembarcou no final da noite deste sábado após passar mais de um mês em Portugal, o técnico Jorge Jesus aguarda agora a retomada dos treinamentos no Flamengo. O treinador fez escalas em Recife e Campinas antes de pisar na capital fluminense.
Jorge Jesus falou que retornou ao "olho do furacão", fazendo referência à grande quantidades de casos do novo coronavírus no Brasil e se mostrou ansioso para voltar a comandar a equipe rubro-negra.
"Vamos ver o que as autoridades vão determinar sobre quando os times podem voltar a treinar. São trabalhadores como todos os outros trabalhadores. Jogadores têm algumas vantagem que outros profissionais não têm, como acompanhamento, pode fazer testes, trabalhar ao ar livre", afirmou o técnico em entrevista à FlaTV na chegada ao Rio.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Temos que ter precaução. Temos que perceber que isso (covid-19) não está para brincadeira. Me perguntaram em Portugal se eu ia me meter no olho do furacão ao voltar ao Rio. Isso não é um problema. Vamos fazer nossa programação dia a dia", completou o português, que está com o futuro em aberto, visto que seu contrato, que vence em junho, ainda não foi renovado.
Durante os quase 40 dias em que esteve de quarentena em Lisboa, Jesus revelou que reviu várias vezes os jogos das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O português disse que não estudou o futebol durante o confinamento, e sim assistiu às partidas como forma de lazer.
"As televisões portuguesas passaram muitos jogos não só do Brasileirão, mas da Libertadores, Mundial. A final da Libertadores eu vi umas três ou quatro vezes. Não vi o futebol como trabalho, mas com um espectador", pontuou.
Ainda não há uma definição quanto ao retorno dos treinos e competições. O Flamengo quer retomar as atividades no CT Ninho do Urubu em breve e deve realizar testes da covid-19 em todos os jogadores, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol.

Veja Também

Real Madrid só irá ao mercado se vender alguns jogadores

Redes sociais se tornam 'salva-vidas' para clubes exporem marcas na quarentena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré
Imagem de destaque
Dólar de volta a R$ 5 surpreende, mas deveria?
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados