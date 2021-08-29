Danilo pode ser convocado para a Seleção Brasileira; entenda

O volante Danilo está na mira do técnico Tite para fazer parte do elenco da Seleção Brasileira nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O palmeirense pode ser a opção do treinador para solucionar os problemas no setor resultantes da não liberação de atletas que atuam na Inglaterra. A informação foi divulgada pelo jornalista Alexandre Lozetti, do 'ge'.Sem contar com Fabinho, Fred e outros nomes que jogam a Premier League, a comissão técnica do Brasil optou por convocar o jovem Matheus Nunes, do Sporting-POR. A apresentação do meio-campista, no entanto, é incerta, pois ele é cobiçado pela Seleção Portuguesa e, também, não está completamente vacinado, tendo que passar por quarentena ao voltar a Portugal.
Com isso, o nome de Danilo surgiu. Destaque do Palmeiras na temporada, o volante é bem avaliado e é tido como um misto entre o camisa 5 e o 8, ou seja, não é um primeiro volante marcador como Casemiro, mas também não é um atleta para atuar como um segundo homem. Outro jogador cogitado é Willian Arão, do Flamengo.Se convocado, o atleta não desfalcará o Alviverde no Brasileirão, dado que os times com atletas na Seleção Brasileira terão jogos adiados.
Danilo subiu ao time profissional do Palmeiras em 2020, ainda com Vanderlei Luxemburgo. Na equipe, conquistou a titularidade e dois títulos, sendo estes a Copa do Brasil e a Libertadores.