Danilo pode ser convocado para a Seleção Brasileira; entenda

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O volante Danilo está na mira do técnico Tite para fazer parte do elenco da Seleção Brasileira nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O palmeirense pode ser a opção do treinador para solucionar os problemas no setor resultantes da não liberação de atletas que atuam na Inglaterra. A informação foi divulgada pelo jornalista Alexandre Lozetti, do 'ge'.Sem contar com Fabinho, Fred e outros nomes que jogam a Premier League, a comissão técnica do Brasil optou por convocar o jovem Matheus Nunes, do Sporting-POR. A apresentação do meio-campista, no entanto, é incerta, pois ele é cobiçado pela Seleção Portuguesa e, também, não está completamente vacinado, tendo que passar por quarentena ao voltar a Portugal.

Com isso, o nome de Danilo surgiu. Destaque do Palmeiras na temporada, o volante é bem avaliado e é tido como um misto entre o camisa 5 e o 8, ou seja, não é um primeiro volante marcador como Casemiro, mas também não é um atleta para atuar como um segundo homem. Outro jogador cogitado é Willian Arão, do Flamengo.Se convocado, o atleta não desfalcará o Alviverde no Brasileirão, dado que os times com atletas na Seleção Brasileira terão jogos adiados.