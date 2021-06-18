Daniel Alves faz visita surpresa e entrega camisa autografada ao governador do ES

Casagrande recebeu de Daniel Alves uma camisa do São Paulo autografada na visita dele ao Palácio Anchieta nesta sexta-feira (18) Crédito: Adriano Zucolotto/Divulgação

O São Paulo não tem jogo marcado para o Espírito Santo , ainda assim o capitão do Tricolor Paulista deu o ar da graça no Espírito Santo nesta sexta-feira (18). O lateral-direito Daniel Alves, visitou o Palácio Anchieta, em Vitória , durante a tarde e entregou uma camisa autografada ao governador Renato Casagrande, que o recebeu no próprio gabinete.

Segundo a assessoria chefe do Executivo, a visita do astro convocado para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não estava prevista na agenda do dia de Casagrande e ocorreu de maneira até inesperada.

O motivo da vinda do jogador à Vitória, de acordo com a assessoria do governador, foi apresentar e dialogar sobre a possibilidade da implementação de uma unidade do instituto que ele próprio mantém, voltado para a inclusão de crianças e jovens por meio do esporte e educação.

"Visita show de bola nesta tarde. @danialves, jogador com o maior número de títulos oficiais na história do futebol", postou Casagrande nas redes sociais após o encontro com o jogador.

MULTICAMPEÃO

Aos 38 anos, Daniel Alves é de fato o jogador em atividade com o maior número de títulos do futebol mundial, entre eles a Liga dos campeões da Europa, Campeonato Espanhol, Francês, além de conquistas pela Seleção Brasileira, como a Copa América e das Confederações. Ao todo, o veterano soma 41 taças conquistadas na carreira e a mais recente delas foi o Campeonato Paulista. O ouro olímpico é um dos poucos objetos de desejo que ele não conquistou.

Daniel Alves é o principal jogador e capitão do São Paulo Crédito: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress