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No Palácio Anchieta

Daniel Alves faz visita surpresa e entrega camisa autografada ao governador do ES

O lateral-direito do São Paulo esteve na capital capixaba nesta sexta-feira (18) e foi recebido por Renato Casagrande. O atleta presenteou o chefe do Executivo com um exemplar autografado do uniforme do São Paulo
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

18 jun 2021 às 19:13

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 19:13

Governo do Es
Casagrande recebeu de Daniel Alves uma camisa do São Paulo autografada na visita dele ao Palácio Anchieta nesta sexta-feira (18) Crédito: Adriano Zucolotto/Divulgação
O São Paulo não tem jogo marcado para o Espírito Santo, ainda assim o capitão do Tricolor Paulista deu o ar da graça no Espírito Santo nesta sexta-feira (18). O lateral-direito Daniel Alves, visitou o Palácio Anchieta, em Vitória, durante a tarde e entregou uma camisa autografada ao governador Renato Casagrande, que o recebeu no próprio gabinete.

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Segundo a assessoria chefe do Executivo, a visita do astro convocado para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não estava prevista na agenda  do dia de Casagrande e ocorreu de maneira até inesperada.
O motivo da vinda do jogador à Vitória, de acordo com a assessoria do governador, foi apresentar e dialogar sobre a possibilidade da implementação de uma unidade do instituto que ele próprio mantém, voltado para a inclusão de crianças e jovens por meio do esporte e educação.
"Visita show de bola nesta tarde. @danialves, jogador com o maior número de títulos oficiais na história do futebol", postou Casagrande nas redes sociais após o encontro com o jogador.

MULTICAMPEÃO

Aos 38 anos, Daniel Alves é de fato o jogador em atividade com o maior número de títulos do futebol mundial, entre eles a Liga dos campeões da Europa, Campeonato Espanhol, Francês, além de conquistas pela Seleção Brasileira, como a Copa América e das Confederações. Ao todo, o veterano soma 41 taças conquistadas na carreira e a mais recente delas foi o Campeonato Paulista. O ouro olímpico é um dos poucos objetos de desejo que ele não conquistou.
Daniel Alves teve o veículo roubado em um estacionamento em São Paulo
Daniel Alves é o principal jogador e capitão do São Paulo Crédito: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress
Lesionado, o jogador tem sido desfalque do São Paulo nas últimas partidas devido a uma lesão no joelho direito. A ausência dele nos jogos, entretanto, possibilitou que viesse ao Estado para estreitar laços com o governador capixaba.

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