São Paulo deve liberar Daniel Alves para a disputa das Olimpíadas

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Capitão e camisa dez do São Paulo, Daniel Alves deve ser liberado pelo Tricolor para a disputa das Olimpíadas, que acontecem entre os dias 22 de julho e 7 de agosto. O jogador foi convocado para os Jogos pelo técnico André Jardine, em lista divulgada nesta quinta-feira (17).

GALERIA: VEJA A LISTA DE CONVOCADOS POR JARDINE PARA OLIMPÍADA

O LANCE! apurou que a vontade do jogador pode prevalecer na decisão de sua liberação. Em contato com a reportagem, pessoas de dentro do São Paulo disseram que o camisa dez deve ser liberado para tentar um dos únicos títulos que faltam da sua longa lista de troféus conquistados. Uma conversa deve acontecer entre as partes, mas a tendência é de liberação.VEJA OS JOGOS EM QUE DANIEL ALVES DEVE DESFALCAR O SÃO PAULO

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Caso o São Paulo libere Dani, ele perderá os jogos das oitavas de finais da Copa Libertadores. O São Paulo enfrenta o Racing nos dias 13 e 20 de julho. Além disso, será desfalque nas oitavas da Copa do Brasil - o adversário será definido em sorteio na próxima terça-feira (22).

Considerando o período de preparação e viagem ao Japão, Dani terá que se ausentar do time paulista por mais tempo. Caso o Brasil avance até a final do torneio, o Tricolor não poderá contar com o camisa dez por cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, entre elas jogos contra Flamengo e Palmeiras. Jardine, técnico da Seleção, falou sobre um papo que teve com o camisa dez do Tricolor.

- Conversei com ele hoje e brinquei: "Estudei teu currículo e vi que não tinha Olimpíadas, vamos completar isso aí. Dani deu risada e disse que é um sonho que ele tinha - afirmou o treinador em entrevista coletiva.