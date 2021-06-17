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futebol

São Paulo deve liberar Daniel Alves para a disputa das Olimpíadas

Vontade do jogador deve ser levado em conta na decisão de liberação do camisa dez. Em entrevista coletiva, André Jardine, técnico da Seleção, disse que conversou com jogador...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 13:33

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 13:33

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Capitão e camisa dez do São Paulo, Daniel Alves deve ser liberado pelo Tricolor para a disputa das Olimpíadas, que acontecem entre os dias 22 de julho e 7 de agosto. O jogador foi convocado para os Jogos pelo técnico André Jardine, em lista divulgada nesta quinta-feira (17).
GALERIA: VEJA A LISTA DE CONVOCADOS POR JARDINE PARA OLIMPÍADA
O LANCE! apurou que a vontade do jogador pode prevalecer na decisão de sua liberação. Em contato com a reportagem, pessoas de dentro do São Paulo disseram que o camisa dez deve ser liberado para tentar um dos únicos títulos que faltam da sua longa lista de troféus conquistados. Uma conversa deve acontecer entre as partes, mas a tendência é de liberação.VEJA OS JOGOS EM QUE DANIEL ALVES DEVE DESFALCAR O SÃO PAULO
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Caso o São Paulo libere Dani, ele perderá os jogos das oitavas de finais da Copa Libertadores. O São Paulo enfrenta o Racing nos dias 13 e 20 de julho. Além disso, será desfalque nas oitavas da Copa do Brasil - o adversário será definido em sorteio na próxima terça-feira (22).
Considerando o período de preparação e viagem ao Japão, Dani terá que se ausentar do time paulista por mais tempo. Caso o Brasil avance até a final do torneio, o Tricolor não poderá contar com o camisa dez por cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, entre elas jogos contra Flamengo e Palmeiras. Jardine, técnico da Seleção, falou sobre um papo que teve com o camisa dez do Tricolor.
- Conversei com ele hoje e brinquei: "Estudei teu currículo e vi que não tinha Olimpíadas, vamos completar isso aí. Dani deu risada e disse que é um sonho que ele tinha - afirmou o treinador em entrevista coletiva.
Vale ressaltar que Dani não atua desde o dia 20 de maio, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Ele se recupera de uma entorse no joelho e segue processo de recuperação.

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