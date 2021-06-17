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Convocado para as Olimpíadas: veja os jogos que Daniel Alves pode desfalcar o São Paulo

Camisa dez do Tricolor foi chamado por André Jardine para a disputa das Olimpíadas de Tóquio. Jogador se apresenta no dia oito de julho para a preparação, mas clube pode vetar...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 11:55

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 11:55

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo pode ter um desfalque para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e também nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Camisa dez e capitão da equipe, Daniel Alves foi chamado por André Jardine para as Olimpíadas de Tóquio. Ele terá que se apresentar no dia 8 de julho para o início da preparação.
ATUAÇÕES: Nestor é expulso, São Paulo sofre com um a menos, e empata com a Chapecoense
GALERIA: VEJA A LISTA DE CONVOCADOS POR JARDINE PARA OLIMPÍADA
Caso o São Paulo libere Dani, ele perderá os jogos das oitavas de finais da Copa Libertadores. O São Paulo enfrenta o Racing nos dias 13 e 20 de julho. Além disso, será desfalque nas oitavas da Copa do Brasil - o adversário será definido em sorteio na próxima terça-feira (22). O torneio de futebol nas Olimpíadas começa dia 21 de julho e vai até 7 de agosto.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Considerando o período de preparação e viagem ao Japão, Dani terá que se ausentar do time paulista por mais tempo. Caso o Brasil avance até a final do torneio, o Tricolor não poderá contar com o camisa dez por cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, entre elas jogos contra Flamengo e Palmeiras.
O São Paulo ainda não se manifestou se irá liberar ou não o jogador para a disputa dos Jogos Olímpicos. Jardine, técnico da Seleção, falou sobre um papo que teve com o camisa dez do Tricolor.
- Conversei com ele hoje e brinquei: "Estudei teu currículo e vi que não tinha Olimpíadas, vamos completar isso aí. Dani deu risada e disse que é um sonho que ele tinha - afirmou o treinador em entrevista coletiva.
Vale ressaltar que Dani não atua desde o dia 20 de maio, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Ele se recupera de uma entorse no joelho e segue processo de recuperação.
VEJA OS JOGOS QUE DANIEL ALVES PODE PERDER CASO O SÃO PAULO LIBERE
11/07 - São Paulo x Bahia - Brasileirão13/07 - São Paulo x Racing-ARG - Libertadores​18/07 - São Paulo x Fortaleza - Brasileirão 20/07 - Racing-ARG x São Paulo - Libertadores25/07 - Flamengo x São Paulo - Brasileirão 28, 29 ou 30/07 - ida das oitavas da Copa do Brasil ​01/08 - São Paulo x Palmeiras - Brasileirão 04, 05 ou 06 de agosto - volta das oitavas da Copa do Brasil ​08/08 - Athletico-PR x São Paulo - Brasileirão

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