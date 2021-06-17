Convocado para as Olimpíadas: veja os jogos que Daniel Alves pode desfalcar o São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo pode ter um desfalque para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e também nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Camisa dez e capitão da equipe, Daniel Alves foi chamado por André Jardine para as Olimpíadas de Tóquio. Ele terá que se apresentar no dia 8 de julho para o início da preparação.

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Caso o São Paulo libere Dani, ele perderá os jogos das oitavas de finais da Copa Libertadores. O São Paulo enfrenta o Racing nos dias 13 e 20 de julho. Além disso, será desfalque nas oitavas da Copa do Brasil - o adversário será definido em sorteio na próxima terça-feira (22). O torneio de futebol nas Olimpíadas começa dia 21 de julho e vai até 7 de agosto.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Considerando o período de preparação e viagem ao Japão, Dani terá que se ausentar do time paulista por mais tempo. Caso o Brasil avance até a final do torneio, o Tricolor não poderá contar com o camisa dez por cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, entre elas jogos contra Flamengo e Palmeiras.

O São Paulo ainda não se manifestou se irá liberar ou não o jogador para a disputa dos Jogos Olímpicos. Jardine, técnico da Seleção, falou sobre um papo que teve com o camisa dez do Tricolor.

- Conversei com ele hoje e brinquei: "Estudei teu currículo e vi que não tinha Olimpíadas, vamos completar isso aí. Dani deu risada e disse que é um sonho que ele tinha - afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Vale ressaltar que Dani não atua desde o dia 20 de maio, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Ele se recupera de uma entorse no joelho e segue processo de recuperação.

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