Daniel Alves confirma participação nas Olimpíadas: 'Satisfação imensa'

O camisa dez do São Paulo, Daniel Alves, explicou os motivos que o fizeram aceitar a convocação de Andre Jardine para defender a seleção olímpica nas Olimpíadas de Tóquio. O jogador de 38 anos falou sobre a questão em vídeo divulgado pelo canal oficial do São Paulo no YouTube.

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- É uma satisfação imensa, alegria tremenda estar representando o meu país de uma forma diferente, ocasião especial como as Olimpíadas. Bati na trave duas vezes e agora tive a honra de ser chamado para esse grupo que vai defender o ouro conquistado no Brasil. Gosto de desafios como esse, e como bom patriota que sou, a camisa da Seleção significa muito - disse o jogador.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Dani também falou sobre a sua passagem no São Paulo, que para ele, o ajudou na sua convocação para a seleção olímpica. O camisa dez classificou o chamado como a realização de um sonho.

- O São Paulo, desde que cheguei aqui, foi um dos motivos que decidi voltar ao Brasil. Mostrar as pessoas que é possível chegar à Seleção Brasileira jogando no Brasil. Então, é sonho atrás de sonho, realizações atrás de realizações. Isso fortalece o trabalho, a minha ideia. Valorizar nosso poder, nosso país, nossos atletas, nosso povo. Somos especiais - afirmou Dani. Por fim, o ala-direito agradeceu o São Paulo pela chance de estar atuando no clube do Morumbi.