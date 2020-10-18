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futebol

Cuca lamenta não poder poupar no Santos: 'Não tem como. É força total'

Com elenco limitado e sem poder contratar por nova punição pela falta de pagamento ao Huachipato e Atletico Nacional, técnico volta a lamentar por não preservar os atletas...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 06:00

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 06:00

Após a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Coritiba, no último sábado, o técnico Cuca se lamentou por não ter condição de poupar jogadores nas competições. Além dos desfalques, o treinador viu o contrato de Robinho ser suspendido.
Cuca perdeu dois jogadores que tinham frequência no time titular: um de seus capitães, Carlos Sánchez, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Raniel, diagnosticado com trombose na perna direita. Ambos não tem previsão de retorno.
"Como vou preservar na Libertadores com grupo enxuto? Não tem como. É força total. Maior descanso é jogo. Vamos jogar, temos treinado bem também nesse pouco tempo. Abro mão de dois toques e diversão para treinar o time. Tivemos queda em algumas coisas, como na saída de bola, e temos que treinar mais. Adversário começa a entender, marcar. Todos têm serviço de inteligência. Temos que criar coisas novas", disse o treinador.
"No pouco tempo que tenho, vou treinar. Amanhã não dá, mas depois posso treinar um pouco para jogar contra o Fluminense. Jogo decisivo para o Defensa y Justicia, Delfin e Olimpia. Pode nos encaminhar para primeiro ou segundo melhor da competição. E podemos mandar jogos em casa. Não podemos abrir mão disso. Em 2013 no Atlético-MG decidimos sempre em casa e fomos os melhores. Vamos tentar de novo, jogo duro na terça", acrescenta.

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