Cuca lamenta não poder poupar no Santos: 'Não tem como. É força total'

Após a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Coritiba, no último sábado, o técnico Cuca se lamentou por não ter condição de poupar jogadores nas competições. Além dos desfalques, o treinador viu o contrato de Robinho ser suspendido.

Cuca perdeu dois jogadores que tinham frequência no time titular: um de seus capitães, Carlos Sánchez, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Raniel, diagnosticado com trombose na perna direita. Ambos não tem previsão de retorno.

"Como vou preservar na Libertadores com grupo enxuto? Não tem como. É força total. Maior descanso é jogo. Vamos jogar, temos treinado bem também nesse pouco tempo. Abro mão de dois toques e diversão para treinar o time. Tivemos queda em algumas coisas, como na saída de bola, e temos que treinar mais. Adversário começa a entender, marcar. Todos têm serviço de inteligência. Temos que criar coisas novas", disse o treinador.