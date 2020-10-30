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futebol

CSA e Náutico jogam na Série B olhando para direções diferentes

Timbu tenta sair da cola do Z4 enquanto o clube alagoano vislumbra chance clara de maior aproximação do grupo dos quatro primeiros colocados...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 19:08

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 19:08

Crédito: Divulgação
A cidade de Maceió receberá no próximo sábado (31) uma típica partida da Série B do Campeonato Brasileiro onde cada equipe ocupa um extremo da tabela e tem suas prioridades de momento como são CSA e Náutico.
O time anfitrião já viveu dias onde lutava para não adentrar a zona de rebaixamento. Mas, depois da chegada do técnico Mozart Santos, os resultados recentes fizeram o Marujo saltar para a oitava posição com 25 pontos ganhos, somente três de distância para o atual quarto colocado, o Juventude.
Entretanto, o Alvirrubro do Recife não pode dizer que desfrutou do mesmo efeito após a chegada de Gilson Kleina em uma conturbada substituição a Gilmar Dal Pozzo. Seguindo uma toada de inconstância, a equipe está em 16° com 19 pontos onde, por ora, só não é ocupante do Z4 por ter um gol positivo a mais do que o Figueirense.
Uma das apostas para o processo de recuperação na segunda divisão é a profunda reformulação que tem passado o clube com a saída de diversas figuras do plantel (casos de Josa, Fernando Lombardi, Rafael Ribeiro e Salatiel) além do executivo de futebol Ítalo Rodrigues. Em suas vagas, chegaram nomes como Yago Rocha, Igor Miranda, Antonio Bustamante, Marcus Vinícius e Vinicius.
Por parte do CSA, as novidades ficaram por conta da possibilidade do meia Andrigo ser novamente opção depois de sua recuperação de contusão. Já o zagueiro Ignácio, por lesão no pé, está fora e só deve voltar a relação de peças válidas ao técnico Mozart Santos em dezembro.

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