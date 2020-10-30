CSA e Náutico jogam na Série B olhando para direções diferentes

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A cidade de Maceió receberá no próximo sábado (31) uma típica partida da Série B do Campeonato Brasileiro onde cada equipe ocupa um extremo da tabela e tem suas prioridades de momento como são CSA e Náutico.

O time anfitrião já viveu dias onde lutava para não adentrar a zona de rebaixamento. Mas, depois da chegada do técnico Mozart Santos, os resultados recentes fizeram o Marujo saltar para a oitava posição com 25 pontos ganhos, somente três de distância para o atual quarto colocado, o Juventude.

Entretanto, o Alvirrubro do Recife não pode dizer que desfrutou do mesmo efeito após a chegada de Gilson Kleina em uma conturbada substituição a Gilmar Dal Pozzo. Seguindo uma toada de inconstância, a equipe está em 16° com 19 pontos onde, por ora, só não é ocupante do Z4 por ter um gol positivo a mais do que o Figueirense.

Uma das apostas para o processo de recuperação na segunda divisão é a profunda reformulação que tem passado o clube com a saída de diversas figuras do plantel (casos de Josa, Fernando Lombardi, Rafael Ribeiro e Salatiel) além do executivo de futebol Ítalo Rodrigues. Em suas vagas, chegaram nomes como Yago Rocha, Igor Miranda, Antonio Bustamante, Marcus Vinícius e Vinicius.