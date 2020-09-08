Cruzeiro está prestes se desfazer de quatro atletas do atual elenco

O Cruzeiro está prestes a fazer mudanças no seu elenco. A Raposa vai abdicar os serviços de quatro jogadores, que não farão parte dos planos do técnico Enderson Moreira para o restante da temporada.
São eles: os laterais-esquerdos João Lucas e Giovanni, além dos atacantes Welinton e Judivan, Os quatro irão treinar em separado do restante do grupo principal até haja uma solução. Todos estão liberados para procurar outro clube. O Cruzeiro comunicou que está tratando o assunto internamente e vai se pronunciar e “quando houver algo concreto”. Os jogadores foram avisados do seu afastamento do elenco principal durante o fim de semana, como publicou o site “Deus me Dibre” e confirmada pelo L!. Giovanni, que foi pedido por Enderson Moreira, não entregou bom futebol nos sete jogos em que atuou. O mesmo aconteceu com João Lucas, sugestão de Adilson Batista enquanto era treinador da equipe azul. Já, Judivan e Welinton, crias da base, vinham sendo pouco aproveitados, com Welinton jogando mais com Enderson Moreira, mas depois de um problema muscular após o jogo contra o Confiança não voltou mais a jogar.
Os staffs de Judivan e Welinton se pronunciaram. Fabrício Zanello, agente de Judivan, disse que foi pego de surpresa sobre a decisão do clube afirmando que a situação foi conduzida. de forma "humilhante". Já quem cuida da carreira de Welinton afirmou que o Cruzeiro informou que irá rescindir contrato com o jogador, notícia que foi recebida com surpresa, pois foi uma decisão de Enderson Moreira. Em seu Instagram, Welinton afirmou que lamenta a saída, mas que irá manter a torcida pelo clube.