Crias da Academia: Palmeiras contrata promessa do Desportivo Brasil para a base

Com mais atenção às categorias de base, o Verdão segue se reforçando para que, em breve, possa ter ainda maior presença de pratas da casa no elenco profissional. Pensando no fim da atual temporada e principalmente para 2021, a diretoria do Palmeiras foi até o interior paulista buscar mais uma promessa do Desportivo Brasil, clube de Porto Feliz-SP.

O nome da vez é do atacante Kevin Lopes, de 17 anos (geração 2003). No clube paulista desde os 14, o jovem é mais uma joia de uma equipe conhecida por formar bons atletas. No Alviverde Imponente, seu contrato será de empréstimo (cujo prazo não foi informado) com opção de compra. O vínculo do jogador com o Desportivo vai até 2024. TABELA:> Confira a tabela do Brasileirão e faça sua simulaçãoDentro das quatro linhas, Kevin é um atacante de beirada, que conta com boa velocidade, drible e explosão. Em 2020, foram dois gols em cinco jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, apesar da pouca idade, teve quatro partidas (60 minutos) em campo pelo Campeonato Paulista da Série A3, equivalente à terceira divisão profissional do estadual de São Paulo. Pelas categorias de base do clube interiorano, o jovem participou de diversos torneios nacionais e internacionais, com destaque para campeonatos realizados na China, Holanda e Alemanha.