Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Crias da Academia: Palmeiras contrata promessa do Desportivo Brasil para a base

Atacante Kevin, de 17 anos, deixa o interior para fazer parte dos juniores do Verdão
...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 14:55
Crédito: Reprodução/Instagram @k.lopes11
Com mais atenção às categorias de base, o Verdão segue se reforçando para que, em breve, possa ter ainda maior presença de pratas da casa no elenco profissional. Pensando no fim da atual temporada e principalmente para 2021, a diretoria do Palmeiras foi até o interior paulista buscar mais uma promessa do Desportivo Brasil, clube de Porto Feliz-SP.
O nome da vez é do atacante Kevin Lopes, de 17 anos (geração 2003). No clube paulista desde os 14, o jovem é mais uma joia de uma equipe conhecida por formar bons atletas. No Alviverde Imponente, seu contrato será de empréstimo (cujo prazo não foi informado) com opção de compra. O vínculo do jogador com o Desportivo vai até 2024. TABELA:> Confira a tabela do Brasileirão e faça sua simulaçãoDentro das quatro linhas, Kevin é um atacante de beirada, que conta com boa velocidade, drible e explosão. Em 2020, foram dois gols em cinco jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, apesar da pouca idade, teve quatro partidas (60 minutos) em campo pelo Campeonato Paulista da Série A3, equivalente à terceira divisão profissional do estadual de São Paulo. Pelas categorias de base do clube interiorano, o jovem participou de diversos torneios nacionais e internacionais, com destaque para campeonatos realizados na China, Holanda e Alemanha.
Vale lembrar que recentemente o Palmeiras acertou outra contratação junto ao Desportivo Brasil. O atacante Daniel Silva (geração 2004) chegou por empréstimo e neste domingo (22) fez sua estreia com a camisa alviverde no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na ocasião, o NOSSO PALESTRA/LANCE! deu a notícia em primeira mão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados