CR7, Salah e Modric concorrem ao prêmio de melhor jogador da Europa

Os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do ano na Europa: Modric, Cristiano Ronaldo e Salah Crédito: Uefa/Divulgação

A Uefa divulgou os três finalistas do "Uefa Men's Player of the Year", prêmio do melhor jogador do ano no futebol europeu: Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah e Luka Modric. O nome do vencedor será anunciado no dia 30 de agosto, durante o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões, em Monaco.

Os jogadores finalistas foram apontados por 80 treinadores que disputaram a primeira fase da Champions (32) e da Liga Europa (48) da última temporada, além de 55 jornalistas. Cada um elegeu seus três melhores, com o primeiro jogador recebendo cinco pontos; o segundo, três; e o terceiro, um.

Cristiano Ronaldo, 33 anos, faturou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid - seu quinto título da competição - e foi o artilheiro da competição pela sexta vez. Na Copa do Mundo, marcou quatro gols, mas acabou sendo eliminado com a seleção de Portugal nas oitavas de final.

Volante do Real Madrid, Modric, de 32 anos, conquistou o título da Liga dos Campeões, foi vice-campeão da Copa com a Croácia - e eleito o melhor jogador da competição. É a primeira vez do croata entre os finalistas do prêmio.

Já Salah, que tem 26 anos, foi vice-campeão da Liga dos Campeões e marcou 44 gols na temporada com o Liverpool. Na Copa, fez um gol pelo Egito e caiu na primeira fase.

Essa é a oitava edição do prêmio. Cristiano Ronaldo é o maior vencedor, com três: 2013/14, 2015/16 e 2016/17. Messi faturou duas vezes (2010/11 e 2014/15), e os outros dois foram Ribéry (2012/13) e Iniesta (2011/12).

O TOP 10

Griezmann (Atlético de Madrid) - 72 pontos

Messi (Barcelona) - 55 pontos

Mbappé (PSG) - 43 pontos

De Bruyne (Manchester City) - 28 pontos

Varane (Real Madrid) - 23 pontos

Hazard (Chelsea) - 15 pontos