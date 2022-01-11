Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Coritiba vence Nacional-SP e segue para o mata-mata da Copinha

Coxa Branca bateu a equipe paulista nesta terça-feira (11)...
Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 15:23

O Coritiba conseguiu nesta terça-feira (11) a classificação para a segunda fase da Copinha. A equipe bateu o Nacional-SP por 3 a 0 e garantiu a liderança do grupo 32.
Com a vitória, o Coxa Branca chegou aos seis pontos e ficou em primeiro, com o Nacional terminando na segunda colocação, à frente do Real Brasília por critérios de desempate. Assim, o time da capital paulista também avança para o mata-mata.O JOGO
O duelo começou lá e cá, com as duas equipes tendo boas oportunidades, até que aos 13 minutos houve a abertura do placar pelo lado do Coritiba, com Kaio. Em seguida, aos 16 minutos, o jovem acertou um lindo chute de canhota, de fora da área e fez o segundo.
O Nacional sentiu o golpe e demorou a se reencontrar na partida. Aos 29', após em um chute de muito longe, a bola acertou o travessão. No último lance da primeira etapa, Machado teve boa oportunidade, mas chutou por cima.
Na volta do intervalo, o Coritiba teve duas boas oportunidades de marcar, enquanto o Nacional passou perto com Gui Nascimento. Em seguida, o Coxa fez o goleiro Gustavo Cabral trabalhar, em finalização forte de Kaio.
Na reta final, aos 38 minutos, Jean aproveitou rebote de cobrança de falta e fez o terceiro gol. Mais tarde, Kaike acertou lindo chute e diminuiu para os paulistas.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Nacional-SP 1 x 3 Coritiba Local: Estádio Comendador de Souza, em São Paulo Data/horário: 11 de janeiro de 2021, as 13h15 (horário de Brasília)​Gols marcados: Kaio (13'/1T) (0-1), Kaio (16'/1T) (0-2), Jean (38'/2T) (0-3), Kaike (43'/2T) (1-3)Cartões amarelos: Breno Correira (Nacional), Lucas Ronier, Diogo (Coritiba)
NACIONAL-SP: Gustavo Cabral; Kaique, César, João Victtor e Léo Andrade; Léo Santos, Breno Correira (Fabrício - intervalo) e Matheuzinho (Breno Pereira 14'/2T); Machado, Gui Nascimento e Vitão (Tiba 35'/1T). Técnico: Paulo Tognasini.
CORITIBA: Sidnei; Diogo, Guilherme, Jean Henrique e Alec; Jorge (Jean 31'/T), Maicky e Douglas (Geovane 22'/2T); Lucas Ronier, Kaio e Ruan. Técnico: Alan Ribeiro.
Crédito: CoritibaxNacional-SP-Copinha2022

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados