Coritiba fecha acordo de patrocínio com a Britânia

A sexta-feira foi de novidade no Coritiba. Através do site oficial, o clube confirmou que a empresa Britânia irá estampar a sua marca na camisa do time, na parte das costas.No anuncio, o Coritiba informou que a nova patrocinadora também terá espaço nas placas de publicidade do Couto Pereira e peças on-line no site do Coxa.
Parceria de Sucesso
Em 1985, quando o Coritiba faturou o título do Campeonato Brasileiro, a Britânia estampou a sua marca na camisa da equipe.
‘Para nós do Coritiba, além de ser uma parceria comercialmente importante, é também de forte impacto positivo pela lembrança que o acordo com a Britânia trará para o nosso torcedor. Certamente, aliar as duas marcas nesse momento de retomada no Campeonato Brasileiro é gratificante pela história e por ser uma empresa que reconhece no clube a possibilidade de crescimento em visibilidade’, destaca o diretor de marketing, Rafael Saling.