Corinthians se reapresenta após goleada e inicia preparação para a semifinal do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta sexta-feira (14), o Corinthians chegou do Uruguai e já iniciou a preparação para a semifinal do Campeonato Paulista. No CT Joaquim Grava, a equipe treinou de olho na partida deste domingo, na Neo Química Arena, ainda sem horário e adversário definido. Fagner foi confirmado como desfalque.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Peñarol realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais jogadores seguiram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde, após o aquecimento, o técnico Vagner Mancini comandou atividade de passes, cruzamentos e finalizações.

Por fim, o treinador separou o grupo em três times e, em campo reduzido, promoveu minijogos entre eles. O lateral esquerdo Biro, em fase final de transição, participou da atividade como coringa das equipes.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavirus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.

O Corinthians também informou que o exame PCR realizado por Fagner, na última quinta-feira, teve a confirmação de positivo para Covid-19 e agora o lateral terá de ficar afastado por no mínimo dez dias, desfalcando o Timão na semifinal do estadual. Segundo o clube, o camisa 23 está assintomático e tem sido acompanhado diariamente pelo departamento médico alvinegro.

João Victor, Jemerson, Gabriel, Ramiro e Luan, que foram poupados da viagem para o Uruguai, se juntaram aos demais companheiros e devem integrar o time titular neste final de semana. Fagner também não viajou para Montevidéu.