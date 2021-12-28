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futebol

Corinthians libera Sornoza para time do Equador; entenda o negócio

Meia estava emprestado pelo Timão ao Independiente del Valle, mas foi liberado em definitivo. Clube do Parque São Jorge manteve metade dos direitos economicos do atleta...

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 18:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 18:11
O Corinthians comunicou oficialmente que liberou o meia Sornoza para o Independiente del Valle, do Equador, clube que o jogador defendeu na última temporada por empréstimo, mas agora atuará em definitivo. O Timão cedeu metade dos direitos economicos do atleta e permaneceu com os outros 50%. O intuito é lucrar com uma possível valorização financeira do atleta.
O contrato de Sornoza com o Timão se encerraria em dezembro de 2022, e a partir do segundo semestre o meia já poderia assinar pré-contrato com outro clube.
De toda forma, a tendência é que o Corinthians tenha prejuízo com o jogador equatoriano, que foi contratado, vindo do Fluminense, em 2019, por R$ 11,5 milhões. Ainda que o Timão receba alguma quantia financeira futura pelo atleta ela não deve ser maior do que o valor investido.
Sornoza atuou coma a camisa corintiana apenas durante uma temporada, a de 2019, onde teve um bom número de assistências, 10, sendo uma delas a que resultou no gol do título paulista daquela temporada, contra o São Paulo, marcado por Vagner Love.
O feito, inclusive, foi lembrado pelo Corinthians na nota oficial sobre a saída do atleta.
- Pelo Timão, Sornoza atuou por 50 partidas e marcou um gol. Fez parte da campanha do título do Paulistão de 2019, sendo responsável pela assistência a Vagner Love no gol que decidiu o campeonato para o clube, no clássico contra o São Paulo - traz o comunicado.
Antes de jogar, emprestado, pelo del Valle em 2021, o meia também foi cedido pelo Timão ao Tijuana, do México, e a LDU, do Equador.
Sornoza foi revelado pelo Independiente del Valle e viveu o seu auge pelo mesma equipe, em 2016, quando marcou 16 gols em 43 jogos e fez parte da campanha vice-campeã da Libertadores.
Crédito: SornozaesteveemaçãopeloCorinthiansem50oportunidades(Foto:AgênciaCorinthians

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