Corinthians instala equipamentos de desinfecção nas três sedes do clube

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Para dar mais segurança aos sócios e funcionários, o Corinthians, em parceria com a NeoBrax, disponibilizou máquinas antissépticas para melhor higienização e proteção contra o coronavírus. Elas já estão disponíveis no CT Joaquim Grava e também no Parque São Jorge. O equipamento de desinfecção será instalado na Arena Corinthians na próxima terça-feira.Produzido pela NeoBrax, o Box Neutralizador possui jatos de spray da substância clorexidina, aprovada pela OMS e pela Anvisa. O processo não possui ação corrosiva, não é volátil, não possui odor e não irrita a pele e as mucosas. Não requer enxágue e é uma solução rápida, prática e eficiente.

Além disso, os boxes da Neobrax não têm contraindicação, a não ser pessoas que tenham hipersensibilidade à clorexidina. Os borrifadores são acionados do pescoço para baixo (altura mínima de 1,40 m), de forma a não prejudicar olhos e ouvidos e sem precisar que a pessoa tire a máscara de proteção durante o processo (cerca de 4 segundos no boxe).

O Timão terá à sua disposição seis boxes neutralizadores, que ficarão divididas entre duas unidades no CT Dr. Joaquim Grava, Parque São Jorge e Arena Corinthians. Nesta semana, o clube divulgou fotos dos jogadores fazendo uso do equipamento no centro de treinamento antes das atividades do dia.