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Corinthians instala equipamentos de desinfecção nas três sedes do clube

CT Joaquim Grava, Parque São Jorge e Arena Corinthians terão boxes neutralizadores antissépticos, que auxiliam na eliminação do coronavírus e na segurança dos usuários...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 18:41

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 18:41

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Para dar mais segurança aos sócios e funcionários, o Corinthians, em parceria com a NeoBrax, disponibilizou máquinas antissépticas para melhor higienização e proteção contra o coronavírus. Elas já estão disponíveis no CT Joaquim Grava e também no Parque São Jorge. O equipamento de desinfecção será instalado na Arena Corinthians na próxima terça-feira.Produzido pela NeoBrax, o Box Neutralizador possui jatos de spray da substância clorexidina, aprovada pela OMS e pela Anvisa. O processo não possui ação corrosiva, não é volátil, não possui odor e não irrita a pele e as mucosas. Não requer enxágue e é uma solução rápida, prática e eficiente.
Além disso, os boxes da Neobrax não têm contraindicação, a não ser pessoas que tenham hipersensibilidade à clorexidina. Os borrifadores são acionados do pescoço para baixo (altura mínima de 1,40 m), de forma a não prejudicar olhos e ouvidos e sem precisar que a pessoa tire a máscara de proteção durante o processo (cerca de 4 segundos no boxe).
O Timão terá à sua disposição seis boxes neutralizadores, que ficarão divididas entre duas unidades no CT Dr. Joaquim Grava, Parque São Jorge e Arena Corinthians. Nesta semana, o clube divulgou fotos dos jogadores fazendo uso do equipamento no centro de treinamento antes das atividades do dia.
Desde terça-feira da última semana, o Corinthians retomou as atividades no CT, seguindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde. Nos primeiros dias os atletas foram submetidos a exames e avaliações físicas e a partir da última quarta-feira foi permitido o trabalho com bola e em grupo, respeitando a recomendação do governo do estado de São Paulo.

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