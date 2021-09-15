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futebol

Corinthians atrasa pagamento de auxílio para jogadores da base

Atraso com jovens que ainda não têm contrato profissional completou dois meses. Recentemente, o débito chegou a acumular três meses, mas dois deles foram pagos...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 16:44
Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
O Corinthians tem reforçado seu elenco profissional, mas ainda segue com pendências com a base. Desta vez o clube acumula dois meses de atraso no pagamento do auxílio aos garotos que ainda não possuem contrato profissional. A informação foi dada pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja como fica o valor de mercado do Corinthians com os reforços
Recentemente, o Alvinegro havia completado três meses de débito com os meninos da base (jogadores do sub-20 e do sub-17), mas pagou dois, restando apenas um para ser acertado. Isso ainda não aconteceu e acabou acumulando com o vencimento mais recente, elevando a dívida para dois meses.
Segundo nota enviada para a reportagem do Meu Timão, o clube reconheceu o atraso no pagamento e explicou que isso se deve aos problemas de fluxo de caixa que tem enfrentado desde o início da pandemia. Além disso, prometeu trabalhar para quitar as pendências com os jovens o mais rápido possível.
Vale lembrar que o auxílio serve para ajudar os garotos a custearem o transporte e a alimentação enquanto estiverem vinculados ao clube. Muitos desses jovens acabam sustentando a família com o valor que recebem.

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