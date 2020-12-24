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futebol

Copa do Brasil: São Paulo terá que desafiar histórico para avançar

Somente 20% dos times que perderam a primeira partida das semifinais na história da competição, avançaram para a final. Retrospecto do Tricolor é irregular no torneio...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 13:39

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 13:39
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O São Paulo terá que vencer o Grêmio no Morumbi para chegar a sua segunda final da Copa do Brasil na história. Para isso, no entanto, a equipe terá que desafiar uma estatística nada animadora: segundo o 'Blog do PVC', das 62 semifinais da competição, desde 1989, apenas 13, ou seja, 20%, registraram viradas.
A final é logo ali! Veja o retrospecto do São Paulo em semifinais da Copa do Brasil
As últimas duas viradas aconteceram justamente contra o Grêmio. Em 2019, o Athletico Paranaense perdeu em Porto Alegre por 2 a 0 no jogo de ida, mas devolveu o placar na volta, em Curitiba, e ganhou a vaga nos pênaltis. Já em 2017, o Cruzeiro perdeu para o Grêmio na ida por 1 a 0, inverteu o placar e ganhou novamente nos pênaltis.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL Além do histórico da competição em si, o São Paulo precisa tomar cuidado com o seu retrospecto em semifinais. O Tricolor nunca chegou à final depois de perder o jogo da ida, como aconteceu diante do Corinthians, em 2002 e Santos, na temporada de 2015.
Ao todo, o São Paulo chegou as semifinais cinco vezes contando a desse ano. Foram três eliminações e uma classificação à final, perdida para o Cruzeiro em 2000.
- A derrota é amarga porque produzimos para vencer o jogo. De maneira geral, fiquei contente com o desenvolvimento do time, a gente precisar reverter o placar no Morumbi. Vai ser um grande jogo lá, são duas grandes equipes e está tudo em aberto. Nesse tipo de torneio, esse foi primeiro tempo, o segundo tempo vai ser em São Paulo - afirmou Fernando Diniz em entrevista coletiva após a derrota para o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre.
Buscando chegar a segunda final, o São Paulo terá que desafiar o histórico da competição e do próprio clube para ter chances de conquistar o título inédito.

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