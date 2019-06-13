Home
Contra o Brasiliense, Vitória defende invencibilidade em mata-matas

Desde 2016 o Alvianil de Bento Ferreira não é eliminado em duelos oficiais. Próximo jogo, pela Série D, acontece neste sábado (15)