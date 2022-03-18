Conmebol divulga potes para sorteio da Sul-Americana e Fluminense conhece possíveis adversários

Nesta sexta-feira, a Conmebol divulgou os potes para o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana, que ocorrerá no dia 25 de março. Após ser eliminado na terceira rodada da Libertadores, o Fluminense irá disputar a competição. No Pote 4, o Tricolor tem grandes chances de enfrentar um time argentino na primeira etapa, enquanto não pode encarar outros clubes brasileiros. Veja a seguir os possíveis adversários do time no torneio.Na fase de grupos, participarão seis clubes brasileiros, seis argentinos, mais os quatro eliminados na terceira rodada da Libertadores, além das 16 equipes classificadas na primeira fase da Sul-Americana. Assim, as 32 equipes se dividirão em grupos de A a H. Para o sorteio, a Conmebol separou quatro potes, que se dividem de acordo com o Ranking de Clubes da entidade. Os times no primeiro pote serão os 'cabeças de chave' dos grupos.