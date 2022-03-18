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Conmebol divulga potes para sorteio da Sul-Americana e Fluminense conhece possíveis adversários

Sorteio ocorre no dia 25 de março, junto com o da Libertadores; Fluminense está no Pote 4 e não pode encarar brasileiros na fase de grupos...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 15:13

Publicado em 18 de Março de 2022 às 15:13

Nesta sexta-feira, a Conmebol divulgou os potes para o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana, que ocorrerá no dia 25 de março. Após ser eliminado na terceira rodada da Libertadores, o Fluminense irá disputar a competição. No Pote 4, o Tricolor tem grandes chances de enfrentar um time argentino na primeira etapa, enquanto não pode encarar outros clubes brasileiros. Veja a seguir os possíveis adversários do time no torneio.Na fase de grupos, participarão seis clubes brasileiros, seis argentinos, mais os quatro eliminados na terceira rodada da Libertadores, além das 16 equipes classificadas na primeira fase da Sul-Americana. Assim, as 32 equipes se dividirão em grupos de A a H. Para o sorteio, a Conmebol separou quatro potes, que se dividem de acordo com o Ranking de Clubes da entidade. Os times no primeiro pote serão os 'cabeças de chave' dos grupos.
As equipes inseridas nos potes 2, 3 e 4 serão encaixadas nos grupos conforme a ordem de aparição na sorteio. De acordo com o regulamento, clubes do mesmo país não podem se enfrentar na etapa inicial. Assim, se forem inseridos no mesmo grupo, o segundo time selecionado irá ser realocado no próximo.
> Veja e simule a tabela do CariocãoVeja os potes do sorteio da Sul-AmericanaPote 1: Santos, Independiente, São Paulo, Internacional, Racing, LDU, Lanús e Junior Barranquilla;​Pote 2: Defensa y Justicia, J. Wilstermann, Independiente Medellín, Melgar, Mont. Wanderers, Oriente Petrolero, La Guaira e Unión La Calera;​Pote 3: River Plate-URU, Atlético-GO, Ceará, Banfield, Metropolitanos, Unión, Ayacucho e 9 de Octubre​Pote 4: Antofagasta, Guaireña, Cuiabá, Gral Caballero, Fluminense, Everton, Universidad Católica e Barcelona-EQU
Crédito: TricolorirádisputaraSul-Americana2022apartirdafasedegrupos(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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