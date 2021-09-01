Confrontos diretos pelo G4 da Série B e sequência: o setembro do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Continuação do segundo turno, confrontos diretos e uma sequência de jogos diante do calendário: este é um pequeno resumo do que será o mês de setembro para o Botafogo. Após um agosto com alto aproveitamento sob o comando de Enderson Moreira, o Alvinegro entra no nono mês de 2021 no G4 da Série B do Brasileirão.

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O Botafogo terá seis jogos em setembro - em média, uma partida a cada cinco dias. São três jogos no Estádio Nilton Santos e três fora de casa. Os destaques ficam para os confrontos contra Náutico e Sampaio Corrêa, equipes que também brigam pelo G4 do Campeonato Brasileiro.

O mês, na verdade, promete trazer confrontos em uma escala "oito ou oitenta" no que diz respeito a situação dos times na tabela. Além da dupla já citada, o Botafogo enfrenta Londrina e Vitória, duas equipes que atualmente estão na zona de rebaixamento.No primeiro turno, o Botafogo fez oito pontos quando enfrentou os seis times da sequência que terá em setembro. À época, o time era comandado por Marcelo Chamusca - que, ironicamente, vai reencontrar o Alvinegro, já que está comandando o Náutico.

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