Confira datas e horários das quartas de final da Copa Espírito Santo

Confira datas e horários das quartas de final da Copa Espírito Santo

Federação anunciou locais dos jogos do mata-mata no início da tarde desta segunda-feira (07)

A Gazeta

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 17:35

 - Atualizado há 6 anos

Russo se livra da marcação de Petróleo em ataque do Rio Branco no clássico contra a Desportiva Crédito: Daniel Pasti/Divulgação

Os jogos de ida e volta das quartas de final da Copa Espírito Santo  já têm todos os seus dias e horários definidos. A informação foi publicada de forma oficial no site da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), no início da tarde desta segunda-feira (07). 

Confira os dias e horários das quartas de final 

Jogos de Ida 

  • Vilavelhense x Real Noroeste - sábado (12/10) - 15h - Gil Bernardes, em Vila Velha  
  • Desportiva x Rio Branco - sábado (12/10) - 15h - Engenheiro Araripe, em Cariacica  
  • Serra x Pinheiros - sábado (12/10) - 15h - Robertão, na Serra  
  • Tupy x Vitória - domingo (13/10) - 10h30 - Gil Bernardes, em Vila Velha

Jogos de volta 

  • Real Noroeste x Vilavelhense - sábado (19/10) - 15h - José Olímpio da Rocha, em Águia Branca  
  • Vitória x Tupy - sábado (19/10) - 15h - Salvador Costa, em Vitória
  • Pinheiros x Serra - sábado (19/10) - 15h - João Soares de Moura Filho, em Pinheiros
  • Rio Branco x Desportiva - domingo (20/10) - 10h30 - Salvador Costa, em Vitória

