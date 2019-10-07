Futebol Capixaba

Confira datas e horários das quartas de final da Copa Espírito Santo

Federação anunciou locais dos jogos do mata-mata no início da tarde desta segunda-feira (07)

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 17:35 - Atualizado há 6 anos

Os jogos de ida e volta das quartas de final da Copa Espírito Santo já têm todos os seus dias e horários definidos. A informação foi publicada de forma oficial no site da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), no início da tarde desta segunda-feira (07).

Confira os dias e horários das quartas de final

Jogos de Ida

Vilavelhense x Real Noroeste - sábado (12/10) - 15h - Gil Bernardes, em Vila Velha

Desportiva x Rio Branco - sábado (12/10) - 15h - Engenheiro Araripe, em Cariacica



Serra x Pinheiros - sábado (12/10) - 15h - Robertão, na Serra



Tupy x Vitória - domingo (13/10) - 10h30 - Gil Bernardes, em Vila Velha



Jogos de volta

Real Noroeste x Vilavelhense - sábado (19/10) - 15h - José Olímpio da Rocha, em Águia Branca

Vitória x Tupy - sábado (19/10) - 15h - Salvador Costa, em Vitória

Pinheiros x Serra - sábado (19/10) - 15h - João Soares de Moura Filho, em Pinheiros

Rio Branco x Desportiva - domingo (20/10) - 10h30 - Salvador Costa, em Vitória



