Como um vinho, Inter maturou, encorpou e se aproximou do título do Brasileirão

Sob o comando de Abel Braga, o Internacional caminha firme para voltar a ser campeão brasileiro Crédito: Divulgação/Internacional

Desde 1979, o Internacional não sabe o que é conquistar um título do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, a taça veio de forma invicta em um time liderado pelo genial meia Falcão. De lá para cá, o Colorado bateu na trave em diversas oportunidades. Conquistou troféus até então inéditos, como a Libertadores da América e o Mundial de Clubes. Nestas conquistas há algo em comum com o momento atual: Abel Braga.

Com uma ligação de corpo e alma com o clube, o treinador campeão do mundo com o Inter em 2005 sobre o Barcelona, retornou ao Beira-Rio no fim do ano passado após a saída do argentino Coudet. O início não foi nada promissor e gerou desconfiança até mesmo na torcida vermelha, que tem em Abelão uma figura icônica e histórica.

Com um futebol de muita entrega, o Inter está sabendo se aproveitar dos tropeços dos principais concorrentes e se tornou o principal postulante ao título da competição. Faltando apenas seis rodadas para o término do Brasileirão, o Colorado soma 62 pontos, sendo quatro de frente para o segundo colocado São Paulo, e sete para o terceiro Flamengo. Para o Atlético-MG, a diferença é de 8 pontos. Todos os concorrentes perderam na rodada e o Internacional soube aproveitar.

8 vitórias O Inter acumula este número de triunfos consecutivos

E não aproveitou de qualquer forma. Foi do jeito que a torcida mais gosta e já estava com saudades, triunfo de virada sobre o arquirrival Grêmio, nos acréscimos. De quebra, praticamente encerrou qualquer possibilidade do Imortal ser campeão e ainda encerrou o longo jejum que existia nos últimos anos.